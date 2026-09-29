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150 генов и помощь ИИ: когда ученые действительно воскресят мамонта

08:12 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
150 генов и помощь ИИ: когда ученые действительно воскресят мамонта Ученые перенесли крайний срок из-за сложности ДНК (скриншот: Colossal Biosciences)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

ИИ поможет разгадать генетическую загадку мамонтов и вернуть их к жизни. Научный стартап Colossal Biosciences отложил появление первых мамонтят до 2030-х годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора компании Бенджамина Ламма изданию TIME.

Colossal Biosciences пытается возродить древнего предка слонов с помощью технологии редактирования генов и ДНК, извлеченной из замороженных остатков мамонта, найденных в Сибири в 2018 году.

Если в 2024 году разработчики рассчитывали вырастить мамонтенят в лабораториях за 4 года, то сейчас дедлайны официально сместили.

Преграды генома и помощь ИИ

По словам руководителя компании Бенджамина Ламма, релиз состоится в начале 2030-х годов, однако точной даты пока нет.

Генетики обнаружили, что работа с геномом мамонта оказалась значительно сложнее, чем возрождение первобытного волка, успешно завершившегося в 2025 году.

Первоначально исследователи считали, что для превращения ядра клетки слона в ядро мамонта достаточно отредактировать около 60 генов. Однако новые данные показали, что в корректировке нуждаются более 150 генов, отвечающих за конкретные анатомические черты, в частности размер ушей и плотность меха.

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Успешные кейсы и другие проекты

Для ускорения процессов Colossal Biosciences сочетает возможности искусственного интеллекта и технологии CRISPR. ИИ анализирует генетический код, выявляя ключевые отличия между слонами и их вымершими сородичами.

Что уже удалось?

  • Ученым вывели семейство из 38 "мохнатых мышей", использовав генетический код мамонта, отвечающего за густую шерсть;
  • Аналитические алгоритмы успешно идентифицировали гены, контролирующие терморегуляцию и размер ушей;
  • Параллельно продолжается работа над возрождением нелетающей птицы додо, сумчатого тасманийского тигра и гигантской птицы моа.

Несмотря на задержку, разработчики убеждены, что привлечение ИИ позволит расшифровать сложные комбинации ДНК и создать жизнеспособный эмбрион уже в ближайшее десятилетие.

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