Они не прячутся от Земли: ученые объяснили, почему инопланетяне не выходят на связь

Инопланетные цивилизации могут исчезать еще до того, как успевают выйти на связь с человечеством - новое исследование предлагает необычное объяснение парадоксу Ферми. Ученые предполагают, что технологические общества могут регулярно переживать циклы коллапса и возрождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv .

Большая тишина: инопланетяне могут "молчать" из-за технологической спячки?

Ученые объяснили: парадокс Ферми указывает на противоречие между высокой вероятностью существования внеземной жизни и отсутствием каких-либо доказательств контактов с ним.

Исследователи во главе с Селией Бланко сосредоточились на второй распространенной гипотезе - технологические цивилизации обычно короткоживучи из-за самоуничтожения, вызванного экологическими кризисами или конфликтами.

Однако самоуничтожение не обязательно означает полное исчезновение.

Авторы моделирования предполагают, что Вселенная может быть наполнена цивилизациями, которые поднимаются, падают, отстраиваются снова и проводят длительные периоды в технологической спячке.

"Если другие разумные существа проводят в рабочем состоянии лишь небольшую часть своего времени, вероятность наложения их активных периодов становится минимальной", - отмечают исследователи.

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Сценарии будущего и циклы выживания

Исследователи создали новую модель возможного технологического будущего Земли, смоделировав десять разных сценариев на следующие 1000 лет.

Они варьировались от стабильного и эгалитарного "Золотого века" к обществу с жестким дефицитом ресурсов.

Среди интересных примеров:

"Золотой век" и общество "Out of Eden" (вне Эдема) - стабильные модели, в которых технологический рост происходил без коллапсов.

"Оубороец" - постоянно расширяющаяся, падающая и восстанавливающаяся иерархическая цивилизация, что в конечном итоге делает ее самостабилизирующей.

"Жизнь с землей" - низкоимпактная (малоактивная - прим. ред.) культура с частыми глубокими коллапсами и коэффициентом активности лишь около 38 процентов.

Для каждого сценария учёные провели 200 симуляций. Оказалось, что 7 из 10 сценариев безизбежно сталкивались с коллапсом в каждом прогоне.

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Выводы для Земли и главные оговорки

Анализ показал, что на долгосрочную устойчивость цивилизации больше всего влияют два параметра – скорость потребления ресурсов и объем ресурсов, которые удается восстановить после катастрофы.

Это наталкивает на вполне земные решения - уменьшение потребления, сохранение инфраструктуры и создание "наборов для восстановления" типа Всемирного хранилища семян на Шпицбергене.

В то же время авторы отмечают значительные ограничения исследования. Модель базируется на человеческих организационных структурах и делает упрощенные предположения, а еще не прошло полноценного рецензирования.