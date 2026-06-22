Воронеж сотрясли взрывы, под ударом оказался важный для россиян завод (фото, видео)

Сегодня днем, 22 июня, в российском Воронеже прогремела серия взрывов. Под удар попал военный завод, производящий компоненты для ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Что известно

Около 12:00 жители Воронежа начали сообщать о взрывах. По данным из сети, над местами попаданий поднимаются высокие облака дыма.

В соцсетях появились фото и видео с предполагаемыми местами попаданий.

Российский проправительственный Telegram-канал Baza утверждает, что Воронеж атаковали ракетами Storm Shadow, однако официального подтверждения этой информации нет.

Между тем другие паблики сообщают, что в результате удара был атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов "Сборка". Предприятие находится под санкциями ряда стран.

Почему этот завод важен

По имеющимся данным, предприятие производит:

транзисторы;

диоды;

интегральные микросхемы;

силовые модули.

Эти компоненты используются в бортовых системах управления российских ракет, в частности "Искандер-К", Х-101 и "Калибр".

Также продукция завода применяется в радиолокационных станциях и комплексах противовоздушной обороны, в том числе С-400.

Кроме того, по открытым данным, предприятие поставляет полупроводниковые матрицы для бортовой вычислительной системы "Заря-61М", которая входит в состав крылатой ракеты 9М727 комплекса "Искандер-К".

Что заявили российские власти

Российские власти подтвердили атаку на Воронежскую область.

Губернатор региона сообщил, что над областью якобы были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Также он заявил о повреждении одного из предприятий.

По его словам, в результате инцидента пострадали три человека.

Впрочем, он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.