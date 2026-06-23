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Путин приказал "свести к нулю" последствия ударов Украины

17:39 23.06.2026 Вт
2 мин
Диктатор придумал причину украинских ударов по России
aimg Валерий Ульяненко
Путин приказал "свести к нулю" последствия ударов Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ минимизировать последствия украинских ударов по российским объектам.

Об этом Путин заявил во время совещания с членами российского правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Диктатор сказал, что Украина, у которой якобы "стремительно ухудшается" ситуация на фронте и она "теряет одну территорию за другой", начала бить по гражданским объектам и инфраструктуре России.

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По словам Путина, Киев таким образом пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон.

"Я прошу, конечно, прежде всего, что задача противодействия этим угрозам лежит на Министерстве обороны и других силовых ведомствах, в то же время правительство РФ также должно принять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", - отметил диктатор.

Напомним, в течение выходных Силы обороны нанесли серию мощных ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Целями атак стали газораспределительные станции, нефтяные терминалы, средства ПВО и логистическая инфраструктура противника.

Кроме того, регулярные удары по топливно-энергетическому сектору РФ все сильнее влияют на российскую экономику. Они приводят к потере значительных запасов горючего, срыву контрактных обязательств и многочисленным судебным тяжбам из-за уничтожения бензина и дизеля.

В то же время в Генштабе заявили, что в результате ударов дронов полностью остановил работу Московский НПЗ. По данным военных, предприятие прекратило переработку нефти из-за масштабных повреждений четырех крупных резервуаров и ключевых технологических установок.

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