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Ракеты атаковали в Воронеже завод, без которого РФ будет труднее производить "Искандеры"

13:40 22.06.2026 Пн
2 мин
Каких еще критически важных деталей лишился враг?
aimg Валерий Ульяненко
Ракеты атаковали в Воронеже завод, без которого РФ будет труднее производить "Искандеры" Фото: в Воронеже атакован стратегический завод россиян (росСМИ)
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Сегодня, 22 июня, подразделения Воздушных Сил ВСУ нанесли удар по заводу по производству компонентов российских ракет в Воронеже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Военные отметили, что для нанесения удара использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

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"Данное предприятие является критически важным элементом русского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности, для ОТРК "Искандер", - говорится в заявлении.

Кроме того, российское предприятие в рамках кооперации производит компоненты для ракетного вооружения и систем ПВО, в частности:

  • транзисторные сборки и матрицы для крылатых ракет Х-101;
  • детали для бортовых вычислительных машин ракет комплекса "Искандер-К";
  • электронику для телевизионных каналов зенитных комплексов "Панцирь-С1".

"Продукция этого завода напрямую используется врагом для изготовления высокоточного управляемого оружия, с помощью которого российские оккупанты наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей", - подчеркнули в Генштабе.

Украинские защитники подчеркнули, что уничтожение мощностей завода значительно ухудшит способность окупантов производить новые ракеты.

Напомним, сегодня в Воронеже прогремела серия мощных взрывов. Под удар попал Воронежский завод полупроводниковых приборов "Сборка", который находится под санкциями ряда стран.

Кроме того, ВСУ в течение выходных нанесли серию массированных ударов по оккупированному Крыму. Были атакованы газовые станции, нефтяные терминалы, системы ПВО и логистические объекты противника.

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