У справі Супрун визначили нового суддю

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Новим суддею по справі Супрун стане Тетяна Скочок

Новим суддею по справі виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун буде суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Тетяна Скочок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook судді Богдана Саніна.

За його словами, сьогодні система визначила, що новим суддею по справі Супрун (№640 / 463/19) за позовом нардепа Ігоря Мосійчука буде Тетяна Скочок.

Нагадаємо, минулого тижня суддя Сергій Каракашьян, який повинен був розглядати по суті справу Супрун, взяв самовідвід. Рішення було задоволено, так як на нього надійшла скарга до Вищої ради правосуддя. Крім того, він змушений був дати оцінку певним доказам, які стосувалися справи по суті при розгляді.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що внесе до парламенту подання на призначення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров'я, коли впевниться, що коаліція підтримає його. За його словами, у Супрун поки тільки одне обмеження - вона не голосує на засіданнях уряду.