"Мы их вытесним": Зеленский решительно отверг торги территориями с РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в комментарии журналистам.

На ответ о том, идет ли речь во время переговоров об обмене территорий, незахваченных РФ на Донбассе, на захваченные ею на Сумщине и на Харьковщине, президент подчеркнул, что "нельзя сравнивать эти земли".

"Прежде всего потому, что когда мы говорим о приграничных территориях, любые, их удерживать очень сложно врагу. Россияне четко понимают, что они их не смогут удержать и придет момент и мы их вытесним с этих территорий. Поэтому это не подарок", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что Донбасс остается целью для оккупантов. Президент подчеркнул, что цели для россиян с начала войны почти не менялись.

"Можно сказать, немного аппетит их уменьшился, но это пока. Поэтому мы не говорим об обмене маленьких территорий на границе на большую территорию Донбасса или Донецкой области, которую мы сегодня контролируем", - сказал Зеленский.

Он добавил, что если страна-агрессор захочет выйти из переговоров, то значит Украина будет искать другой способ завершить войну.

Что предшествовало

Напомним, недавно Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написал, что РФ готова подписать проект меморандума о мире, если Украина согласится вывести войска со всей территории Донецкой области.

При этом страна-агрессор якобы выражает готовность вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.

В случае согласия планируется саммит с участием российского диктатора, президентов Украины и США для подтверждения соглашения и начала взаимного отвода армий.