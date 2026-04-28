ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Суперъяхта российского олигарха прошла через Ормузский пролив, несмотря на блокады, - BBC

12:44 28.04.2026 Вт
2 мин
Яхта партнера Путина оценена в 500 млн долларов
aimg Константин Широкун
Суперъяхта российского олигарха прошла через Ормузский пролив, несмотря на блокады, - BBC Фото: суперъяхта российского олигарха прошла через Ормузский пролив (Getty Images)

Суперъяхта, связанная с самым богатым человеком РФ, прошла Ормузским проливом, несмотря на продолжающиеся блокады логистического коридора со стороны Ирана и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что 142-метровая яхта Nord, связанная с российским миллиардером Алексеем Мордашовым, находящимся под санкциями, отправился из Дубая в Маскат, что в Омане, в минувшие выходные. Это одно из немногих частных судов, которые прошли проливом за последние месяцы.

Мордашов, который имеет тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным, не указан как официальный владелец роскошной яхты. Однако, записи указывают на то, что в 2022 году Nord была зарегистрирована на фирму, принадлежащую его жене.

Яхта, стоимость которого оценивается в более 500 млн долларов, отправилась из Дубая в пятницу вечером и прибыла в Аль-Мудж, пристань для яхт в столице Омана, в воскресенье утром, согласно данным платформы Marine Traffic.

Nord под российским флагом сумел пройти проливом, несмотря на то, что частные суда в основном избегали этого водного пути с начала боевых действий. На борту судна есть бассейн, подводная лодка и вертолетная площадка.

Что известно о Мордашове

Алексей Мордашов попал под западные санкции, в частности со стороны Великобритании, США и Европейского Союза, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Он является главой крупнейшей российской сталелитейной и горнодобывающей компании "Северсталь".

С оценочным чистым капиталом около 37 млрд долларов, Мордашов является самым богатым гражданином России. Непонятно, был ли он на борту яхты во время прохождения через Ормузский пролив.

Напомним, ранее США объявили о начале морской блокады Ормузского пролива после того, как Иран ограничил движение судов в ответ на удары США и Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушителей блокады могут уничтожать, а также сообщил о значительных потерях иранского флота. По данным Axios, Иран установил новые морские мины, тогда как США применяют подводные дроны для разминирования.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ормузский пролив Российская Федерация
Новости
Аналитика
