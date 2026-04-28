Супер'яхта російського олігарха пройшла Ормузькою протокою попри блокади, - BBC

Супер'яхта, пов'язана з найбагатшою людиною РФ, пройшла Ормузькою протокою, незважаючи на триваючі блокади логістичного коридору з боку Ірану та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Зазначається, що 142-метрова яхта Nord, пов'язана з російським мільярдером Олексієм Мордашовим, що перебуває під санкціями, вирушив з Дубая до Маскату, що в Омані, минулими вихідними. Це одне з небагатьох приватних суден, які пройшли протокою за останні місяці.

Мордашов, який має тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним, не вказаний як офіційний власник розкішної яхти. Однак, записи вказують на те, що у 2022 році Nord була зареєстрована на фірму, що належить його дружині.

Яхта, вартість якого оцінюється в понад 500 млн доларів, вирушила з Дубая в п'ятницю ввечері та прибула до Аль-Мудж, пристані для яхт у столиці Оману, в неділю вранці, згідно з даними платформи Marine Traffic.

Nord під російським прапором зумів пройти протокою, незважаючи на те, що приватні судна здебільшого уникали цього водного шляху з початку бойових дій. На борту судна є басейн, підводний човен та вертолітний майданчик.

Що відомо про Мордашова

Олексій Мордашов потрапив під західні санкції, зокрема з боку Британії, США та Європейського Союзу, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Він є головою найбільшої російської сталеливарної та гірничодобувної компанії "Северсталь".

З оціночним чистим капіталом близько 37 млрд доларів, Мордашов є найбагатшим громадянином Росії. Незрозуміло, чи був він на борту яхти під час проходження через Ормузьку протоку.