У Сунака заверили, что рассмотрят возможность ускорить подготовку украинских пилотов

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Британии.

"Великобритания изучит, есть ли способ адаптировать нашу подготовку, чтобы ускорить процесс (обучения украинских пилотов - ред.). Однако остается фактом, что истребители - это невероятно сложное оборудование", - подчеркнул представитель главы правительства Риши Сунака.

Он также отметил, что истребители - не единственный вариант в вопросе военной помощи, поэтому Британия будет рассматривать все варианты поставок, "чтобы убедиться, что поддерживает Украину наилучшим способом".