У Сунака заверили, что рассмотрят возможность ускорить подготовку украинских пилотов

Великобритания планирует рассмотреть возможность ускорения подготовки украинских пилотов на современных западных истребителях.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Британии.
"Великобритания изучит, есть ли способ адаптировать нашу подготовку, чтобы ускорить процесс (обучения украинских пилотов - ред.). Однако остается фактом, что истребители - это невероятно сложное оборудование", - подчеркнул представитель главы правительства Риши Сунака.
Он также отметил, что истребители - не единственный вариант в вопросе военной помощи, поэтому Британия будет рассматривать все варианты поставок, "чтобы убедиться, что поддерживает Украину наилучшим способом".
Напомним, ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес допустил, что обучение украинских пилотов может начаться после завершения войны с Россией.
Также мы писали, что Сунак поручил Уоллесу изучить, какие истребители Британия потенциально может передать Украине.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заверял, что украинские пилоты смогут научится управлению истребителей Typhoon быстрее обычного срока.
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