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Сунак поручил определиться, какие боевые самолеты можно передать Украине

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Лондон, Среда 08 февраля 2023 17:26
Сунак поручил определиться, какие боевые самолеты можно передать Украине фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это является долгосрочным решением.

Об этом заявил представитель премьера Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон может потенциально предоставить Украине.

"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы было ясно, это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждается Украина", - заявил представитель Сунака.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в Британию, чтобы встретиться с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступить перед парламентом страны.

В ходе выступления перед парламентом Соединенного Королевства Зеленский попросил передать Украине боевые самолеты.

Кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.

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