Зеленский об обучении на Typhoon: украинские пилоты освоят их быстрее обычного срока

Украинские пилоты смогут научиться управлению британских истребителей Typhoon на полгода быстрее, чем этот процесс занимает обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и британского премьер-министра Риши Сунака.

"Я не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Давайте мы отправим наших пилотов и они научатся через 2,5 года", - заверил глава украинского государства.

При этом Сунак в свою очередь подчеркнул, что подготовка украинских пилотов - это первый шаг к поставкам истребителей в Украину.

Комментируя возможную передачу Typhoon, он подчеркнул, что Британия сейчас ничего не исключает в вопросе военной помощи.

"Мы ведем переговоры с нашим союзниками", - добавил он.