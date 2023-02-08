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Зеленский об обучении на Typhoon: украинские пилоты освоят их быстрее обычного срока

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Среда 08 февраля 2023 20:28
Зеленский об обучении на Typhoon: украинские пилоты освоят их быстрее обычного срока Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пилоты смогут научиться управлению британских истребителей Typhoon на полгода быстрее, чем этот процесс занимает обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и британского премьер-министра Риши Сунака.

"Я не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Давайте мы отправим наших пилотов и они научатся через 2,5 года", - заверил глава украинского государства.

При этом Сунак в свою очередь подчеркнул, что подготовка украинских пилотов - это первый шаг к поставкам истребителей в Украину.

Комментируя возможную передачу Typhoon, он подчеркнул, что Британия сейчас ничего не исключает в вопросе военной помощи.

"Мы ведем переговоры с нашим союзниками", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Сунак поручил определить, какие боевые самолеты можно передать Украине.

Также мы писали, что, по словам Сунака, предоставление Украине истребителей является частью переговоров, а значит такой шаг возможен.

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