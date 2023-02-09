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В Британии предположили, что учения украинских пилотов начнутся после войны

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Британия, Четверг 09 февраля 2023 16:54
В Британии предположили, что учения украинских пилотов начнутся после войны Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 февраля, во время совместной британско-итальянской пресс-конференции министр обороны Британии предположил, что учения украинских пилотов начнутся после завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Выступая на совместной британско-итальянской пресс-конференции на уровне министров в Риме, Уоллес заявил, что позиция Британии по отношению к истребителям не имеет ничего общего с попытками создать проблемы или вызовы.

"Это принципиально то, что часть нашего оборудования исключительно суверенная. Танки Challenger – мне не нужно спрашивать разрешение другой страны, чтобы их отправить, я могу просто принять решение в сотрудничестве со своим министром иностранных дел и премьер-министром», – подчеркнул министр.

Он добавил, что ситуация с истребителями Typhoon несколько иначе, ведь это совместная разработка четырех стран. Воллес подчеркнул, что Британия еще не заявила, что обязательно пришлет истребители в Украину.

"То, что было сказано, заключается в том, что мы собираемся начать обучение для повышения устойчивости Украины, вероятно, после ничем не отличающегося от того, что мы делали в 2015 году, когда Великобритания, Швеция, Канада, Америка обучали украинцев формировать их защиту", - сказал Волес.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Британия откажется предоставлять Украине истребители, если это будет угрожать ее безопасности.

Также РБК-Украина писала о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страну предоставить Украине истребители и танки.

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