В Британии предположили, что учения украинских пилотов начнутся после войны

Сегодня, 9 февраля, во время совместной британско-итальянской пресс-конференции министр обороны Британии предположил, что учения украинских пилотов начнутся после завершения войны в Украине.

Выступая на совместной британско-итальянской пресс-конференции на уровне министров в Риме, Уоллес заявил, что позиция Британии по отношению к истребителям не имеет ничего общего с попытками создать проблемы или вызовы.

"Это принципиально то, что часть нашего оборудования исключительно суверенная. Танки Challenger – мне не нужно спрашивать разрешение другой страны, чтобы их отправить, я могу просто принять решение в сотрудничестве со своим министром иностранных дел и премьер-министром», – подчеркнул министр.

Он добавил, что ситуация с истребителями Typhoon несколько иначе, ведь это совместная разработка четырех стран. Воллес подчеркнул, что Британия еще не заявила, что обязательно пришлет истребители в Украину.