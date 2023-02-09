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У Сунака запевнили, що розглянуть можливість прискорити підготовку українських пілотів

Фото: у Сунака запевнили, що розглянуть можливість прискорити підготовку українських пілотів (flickr by shenstones2011)
Автор: Іван Носальський

Велика Британія планує розглянути можливість прискорення підготовки українських пілотів на західних сучасних винищувачах.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив речник прем'єр-міністра Британії.

"Велика Британія вивчить, чи є спосіб адаптувати нашу підготовку, щоб прискорити процес (навчання українських пілотів - ред.). Однак залишається фактом, що винищувачі - це неймовірно складне обладнання", - наголосив представник голови уряду Ріші Сунака.

Він також зазначив, що винищувачі - не єдиний варіант у питанні військової допомоги, тому Британія розглядатиме всі варіанти постачання, "щоб переконатися, що підтримує Україну найкращим способом".

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес припустив, що навчання українських пілотів може розпочатися після завершення війни з Росією.

Також ми писали, що Сунак доручив Уоллесу вивчити які винищувачі Британія потенційно може передати Україні.

При цьому президент України Володимир Зеленський запевняв, що українські пілоти зможуть навчитися управлінню винищувачів Typhoon швидше за звичайний термін.

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