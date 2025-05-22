В Сумской области из-за обстрелов изменили маршруты автобусов: что известно
Из-за угрозы обстрелов изменен маршрут пассажирского транспорта между Сумами и Путивлем. Новая схема движения позволяет избегать опасных направлений и сохраняет почти ту же протяженность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
"Из-за угрозы вражеских обстрелов принято решение изменить маршрут движения пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в направлении от г. Сумы до г. Путивль", - сообщили в ОВА.
Как пояснили в администрации, по поручению начальника Сумской ОВА Олега Григорова, специалисты Департамента развития громад территорий и инфраструктуры вместе с перевозчиками разработали альтернативный маршрут, который по своей протяженности максимально приближен к предыдущему.
"Он позволяет избегать пребывания транспорта на потенциально опасных направлениях", - пояснили в ОВА,
Сейчас готовятся обновленные расписания движения, которые будут учитывать изменения маршрута.
Как рассказали в администрации, дата введения новых расписаний будет сообщено дополнительно, а информация будет поступать жителям общин в локальном порядке - с учетом ситуации с безопасностью.
"Наш приоритет - безопасность людей и обеспечение возможности передвижения между общинами. Просим с пониманием отнестись к этим изменениям", - подчеркнул Григоров.
Ситуация в Сумской области
Напомним, что по данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин может планировать захват Сумской области ради буферной зоны.
Однако, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочки, российские террористы не имеют достаточно сил и средств для массированного наступления на Сумскую область. Он отметил, что сейчас операции врага на уровне стратегического развертывания войск.
Однако россияне не прекращают удары по области. Так, недавно враг нанес ракетный удар по стрельбищу в Сумской области. Как результат - жертвы и раненые среди украинских воинов.
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