В Сумской области из-за обстрелов изменили маршруты автобусов: что известно

Из-за угрозы обстрелов изменен маршрут пассажирского транспорта между Сумами и Путивлем. Новая схема движения позволяет избегать опасных направлений и сохраняет почти ту же протяженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию .

"Из-за угрозы вражеских обстрелов принято решение изменить маршрут движения пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в направлении от г. Сумы до г. Путивль", - сообщили в ОВА.

Как пояснили в администрации, по поручению начальника Сумской ОВА Олега Григорова, специалисты Департамента развития громад территорий и инфраструктуры вместе с перевозчиками разработали альтернативный маршрут, который по своей протяженности максимально приближен к предыдущему.

"Он позволяет избегать пребывания транспорта на потенциально опасных направлениях", - пояснили в ОВА,

Сейчас готовятся обновленные расписания движения, которые будут учитывать изменения маршрута.

Как рассказали в администрации, дата введения новых расписаний будет сообщено дополнительно, а информация будет поступать жителям общин в локальном порядке - с учетом ситуации с безопасностью.

"Наш приоритет - безопасность людей и обеспечение возможности передвижения между общинами. Просим с пониманием отнестись к этим изменениям", - подчеркнул Григоров.