Россия хочет захватить Сумы и Сумскую область ради буферной зоны, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области, но реализовать такие планы будет непросто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Путин 20 мая посетил Курскую область, где провел встречу с местными чиновниками. По мнению аналитиков, таким образом диктатор, вероятно, пытался создать основания для оправдания возобновленных планов по захвату города Сумы и незаконной аннексии Сумской области.

В отчете напомнили, что в ходе встречи, глава Глушковского района Павел Золотарев обратился к главе Кремля с просьбой создать буферную зону на территории Сумской области. Президент спросил, насколько глубокой должна быть эта буферная зона, и Золотарев заявил, что Россия должна захватить "по меньшей мере Сумы" и что Россия должна быть "больше".

Город Сумы расположен примерно в 25 километрах от международной границы и буферная зона вместе с городом, сделала бы невозможным использование Силами обороны ствольной артиллерии и тактических дронов для ударов по территории России.

По сообщениям западных и украинских источников, российская делегация во время украинско-российских переговоров 16 мая в Стамбуле, угрожала захватом Сумской области для создания "зоны безопасности".

Скрытые амбиции Путина

Эксперты ISW убеждены, что Путин имеет территориальные амбиции, которые выходят за пределы областей, уже незаконно оккупированных или аннексированных Россией. Глава Кремля, вероятно, планирует использовать возможные успехи в Сумской области, как рычаг давления во время будущих мирных переговоров, чтобы заставить Украину уступить часть этой области.

"Кремль, вероятно, инсценировал это взаимодействие на встрече 20 мая, чтобы представить Путина как эффективного лидера во время войны, который реагирует на призывы россиян по дальнейшему продвижению в Сумской области и намекает на претензии России на большую часть украинской территории", - предполагают эксперты.

Аналитики напомнили, что визит диктатора в Курскую область стал первым после того, как Россия 26 апреля объявила о "военной победе" в регионе. Однако несмотря на официальные заявления Кремля о полном вытеснении украинских войск из областьи, Силы обороны продолжают удерживать ограниченные позиции в Курской области, а Генштаб ВСУ 21 мая сообщил, что украинские военные продолжают активные боевые действия на территории Курской области.

Захватить Сумы - непосильная задача

Кроме того, в Институте изучения войны убеждены, что российские войска вряд ли смогут захватить город Сумы в кратко- и среднесрочной перспективе. Причиной аналитики назвали продемонстрированную за последние три года неспособность армии РФ быстро брать под контроль даже значительно меньшие населенные пункты Украины.

Военный аналитик Константин Машовец отметил, что основную часть штурмов на Сумском направлении осуществляют подразделения 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) и 72-й мотострелковой дивизии (44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ). Также, вероятно, привлечены элементы 83-й отдельной десантной бригады и действуют до четырех-пяти полков мотострелкового и стрелкового состава из мобилизационного резерва РФ.

В ISW убеждены, что перечисленные силы недостаточны для захвата такого крупного города, как Сумы, довоенное население которого составляло 256 тысяч человек, а российские войска не демонстрировали способности оккупировать крупные города с первых месяцев полномасштабного вторжения.

Аналитики напомнили, что с июля 2022 года, после захвата Лисичанска в Луганской области, россияне не смогли взять под контроль ни одного украинского города с довоенным населением более 100 тысяч человек.

При этом в Институте отметили, что Лисичанск был взят в результате медленного и изнурительного наступления, которое исчерпало российский наступательный потенциал на востоке Украины летом 2022 года, а не в результате эффективной маневренной операции.

"С тех пор россияне пытались захватить даже меньшие населенные пункты, но безуспешно, несмотря на использование большего количества личного состава, особенно на востоке и севере Украины. Украинские официальные лица также неоднократно выражали сомнения в том, что российские войска способны провести эффективную наступательную операцию для захвата города Сумы", - говорится в отчете ISW.