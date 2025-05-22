У Сумській області через обстріли змінили маршрути автобусів: що відомо

Через загрозу обстрілів змінено маршрут пасажирського транспорту між Сумами та Путивлем. Нова схема руху дозволяє уникати небезпечних напрямків і зберігає майже ту саму протяжність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію .

"Через загрозу ворожих обстрілів ухвалено рішення змінити маршрут руху пасажирського автомобільного транспорту загального користування у напрямку від м. Суми до м. Путивль", - повідомили в ОВА.

Як пояснили в адміністрації, за дорученням начальника Сумської ОВА Олега Григорова, фахівці Департаменту розвитку громад територій та інфраструктури разом із перевізниками розробили альтернативний маршрут, який по своїй протяжності максимально наближений до попереднього.

"Він дозволяє уникати перебування транспорту на потенційно небезпечних напрямках", - пояснили в ОВА,

Наразі готуються оновлені розклади руху, які враховуватимуть зміни маршруту.

Як розповіли в адміністрації, дату введення нових розкладів буде повідомлено додатково, а інформація надходитиме мешканцям громад у локальному порядку - з урахуванням безпекової ситуації.

"Наш пріоритет - безпека людей та забезпечення можливості пересування між громадами. Просимо з розумінням поставитися до цих змін", - підкреслив Григоров.