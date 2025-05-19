Хватает ли у РФ сил для массированного наступления на Сумскую область: оценка эксперта
У российской армии нет достаточно сил и средств для массированного наступления на Сумскую область. Сейчас операция оккупантов на уровне стратегического развертывания войск.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
"Сейчас, чтобы сконцентрировать такое количество личного состава по линии фронта, чтобы увеличить и дополнительные направления, тот же Сумской, врагу нужно дополнительное количество оружия и техники. Причем вдолгую, потому что это должны быть резервы и эшелонированность. А здесь этому есть определенные риторические ответы...", - сказал Тимочко.
По его словам, если будет волна наступления - будет фронт. При условии, если россияне решатся.
"Вопрос, что эта операция у них сейчас на уровне, скажем, стратегического развертывания войск, сил. Ну, то есть, это подготовка, план, учет, подтягивание резервов, наращивание боестолкновений, все это так. Но, опять же говорить, что они сейчас массированно могут наступать, или наступают и проходят вглубь наших порядков, или территорий, ну точно этого нет", - отметил эксперт.
В то же время Тимочко не ответил, смогут ли россияне накопить силы для наступления в ближайшее время. По его словам, высшее военно-политическое руководство Украины владеет большей информацией о силах и средствах противника, а также его планах и замыслах.
"С другой стороны - мы тоже готовим свое противодействие. Потому что когда мы говорим, что противник готовится там-то и там-то, то это не значит, что мы там не готовимся. Просто мы не разоблачаем свои планы и замыслы", - добавил эксперт.
Он также отметил, что отселение гражданского населения - это тоже практика прифронтовых районов или районов потенциальных угроз. Тимочко пояснил, что гораздо легче проводить эвакуацию мирного населения, когда нет резких боевых действий. А когда, наоборот, есть возможность выстраивать логистику для эвакуаций - это гораздо легче.
"Гораздо сложнее, когда это происходит уже не в прифронтовых, а во фронтовых городах. Это на самом деле серьезные вызовы. Поэтому лучше в этом случае перестраховаться. И я с этим согласен. Не хотел бы, чтобы это была паника или "измена" и тому подобное. Это очень серьезные практические продуманные вещи в плане эвакуации населения, вывода его из-под потенциальных угроз", - добавил Тимочко.
Наступление РФ в Сумской области
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска уже несколько месяцев находятся в постоянном наступлении на всех направлениях фронта. Больше всего усилий оккупанты прикладывают в Сумской области.
"Свои наступательные действия, они были начаты на всех направлениях. И главным направлением было именно Сумское направление, там действительно сосредоточено было 67 тысяч войск, мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться", - рассказал Зеленский.
Поэтому, по его словам, российские войска работают над тем, чтобы восстанавливаться и перегруппировываться.
В ОТГ "Харьков" также сообщали, россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.
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