После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов

Киев, Среда 31 декабря 2025 18:14
UA EN RU
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (facebook.com/KabminUA)
Автор: Иван Носальский

Номинационный комитет утвердил независимых членов нового наблюдательного совета "Энергоатома". Отбор провели единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По ее словам, новых членов набсовета избирали представители правительства и независимые наблюдатели - ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмен.

Независимыми членами наблюдательного совета станут:

Румина Уэлши

Международная экспертка по ядерной безопасности и регуляторному надзору. Более 40 лет в отрасли. Возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию по стандартам безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов.

Лаура Гарбенчуте-Бакиене

Специалист по финансам, аудиту и управлению рисками в энергетике и инфраструктуре. Более 25 лет опыта. Руководящие роли в PwC (США, Украина, Литва), работа с аудитом и рисками на стратегических энергетических объектах, включая Игналинскую АЭС.

Патрик Фрагман

Инженер и международный управленец в ядерной и энергетической отрасли. Более 30 лет опыта. Бывший президент и CEO Westinghouse Electric Company.

Брис Буюон

Юрист по энергетическому регулированию и корпоративному управлению. Занимал руководящие должности в EDF International и EDF Energy, отвечал за юридические, комплаенс и регуляторные функции, работал в Государственном совете Франции и Комиссии по регулированию энергетики.

После дела &quot;Мидас&quot;: в набсовет &quot;Энергоатома&quot; избрали независимых экспертовФото: новые члены набсовета "Энергоатома" (t.me/svyrydenkoy)

"Отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января", - сказала Свириденко.

Она отметила, что параллельно продолжается обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли - в "Нафтогазе", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", Операторе ГТС, "Центрэнерго" и других компаниях. Всего - 12 компаний в фокусе внимания.

Также продолжаются государственные аудиты "Энергоатома" и предприятий оборонной сферы. Результаты будут переданы правоохранителям.

Дело "Мидас"

Напомним, Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома" после коррупционного скандала. Как выяснило НАБУ, преступная группировка требовала у контрагентов компании откаты.

Одним из главных фигурантов дела "Мидас" стал бизнесмен Тимур Миндич. Ему удалось сбежать за границу.

В конце ноября министр экономики Украины Алексей Соболев выразил надежду, что желающих стать членами нового набсовета "Энергоатома" будет много.

