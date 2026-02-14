ua en ru
Новый наблюдательный совет "Нафтогаза" и "Энергоатом": Свириденко ждет изменений

Украина, Суббота 14 февраля 2026 17:38
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Есть надежда на то, что в ближайшее время правительство сможет назначить новый наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". А в "Энергоатоме" начнется обновление менеджмента.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами.

По словам Свириденко, уже завершены собеседования с кандидатами на членство в наблюдательном совете "Нафтогаза" от правительства.

"Номинационный комитет должен определить кандидатов для представления правительства на назначение. На следующей неделе ожидаем формирования наблюдательного совета", - отметила она.

Также, добавила Свириденко, все независимые члены уже подписали контракты и готовы приступать к работе.

"На следующей неделе собирается наблюдательный совет. Правительство поставило задачу обновить менеджмент", - добавила она.

Напомним, Кабинет министров распустил наблюдательный совет "Энергоатома" после коррупционного скандала. Только в последний день 2025 года Номинационный комитет единогласно утвердил независимых членов нового набсовета.

Первое заседание нового набсовета состоялось 28 января. В его состав вошли семь человек: четверо независимых международных членов и трое представителей государства.

Также после коррупционного скандала Кабинет министров Украины объявил конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Планировалось, что его новый состав должен заработать до 20 января 2026 года.

