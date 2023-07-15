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В Сумах вечером было слышно два взрыва

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Сумы, Суббота 15 июля 2023 23:57
В Сумах вечером было слышно два взрыва Фото: взрывы в Сумах прозвучали вечером 15 июля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Сумах прозвучало два громких взрыва поздно вечером сегодня, 15 июля, воздушную тревогу в городе не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Сумской ОВА призвали сохранять спокойствие и заявили, что подробности произошедшего выясняются.

" Уважаемые жители Сум! Сохраняйте спокойствие. Все службы работают. Детали выясняются! Ожидайте официальной информации", - говорится в сообщении ОВА.

Взрывы в Сумской области

Российские войска с первых дней войны регулярно обстреливают из различных видов вооружения приграничные населенный пункты.

Так, 13 июля оккупанты били из минометов по Ахтырскому району, погиб один человек. Также российские ДРГ периодически пытаются проникнуть в Украину через границу. Например, 25 июня в районе населенного пункта Родионовка Сумской области враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, но с потерями отступил.

В связи с тем, что в регионе участились обстрелы, в области объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией. Позже в ОВА объяснили, что эвакуация будет добровольной, а не принудительной.

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