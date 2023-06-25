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Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область

Новина українською →
Сумская область, Воскресенье 25 июня 2023 19:54
Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область Фото: российские ДРГ пытались проникнуть в Украину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные пытались поникнуть на территории Сумской области, однако из-за отпора ВСУ понесли потери и отступили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины.

Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую областьФото: размещение Родионовки (google.com/maps)

Однако из-за отрегулированных действий украинских защитников оккупанты понесли потери и отступили.

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Напомним, ранее уже сообщалось, что российские власти в срочном порядке перебросили подразделения спецназовцев в Белгородскую область из-за активности в регионе партизан и ДРГ. В регион был доставлен отряд 322 центра российских ССО "Сенеж".

Кроме того, российское военное руководство приняло решение укрепить западную границу курсантами. Оправдывается "прохождением стажировки". Для укрепления границы было направлено около 200 курсантов, вооружённых стрелковым оружием и гранатометами.

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