У Сумах увечері було чути два вибухи
У Сумах пролунало два гучні вибухи пізно ввечері сьогодні, 15 липня, повітряну тривогу в місті не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
У Сумській ОВА закликали зберігати спокій і заявили, що подробиці події з'ясовуються.
"Шановні жителі Сум! Зберігайте спокій. Усі служби працюють. Деталі з'ясовуються! Чекайте на офіційну інформацію", - йдеться в повідомленні ОВА.
Вибухи у Сумській області
Російські війська з перших днів війни регулярно обстрілюють з різних видів озброєння прикордонні населені пункти.
Так, 13 липня окупанти били з мінометів Охтирським районом, загинула одна людина. Також російські ДРГ періодично намагаються проникнути в Україну через кордон. Наприклад, 25 червня у районі населеного пункту Родіонівка Сумської області ворог зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, але з втратами відступив.
У зв'язку з тим, що в регіоні почастішали обстріли, в області оголосили добровільну евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Згодом в ОВА пояснили, що евакуація буде добровільною, а не примусовою.
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