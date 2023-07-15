У Сумах увечері було чути два вибухи

У Сумах пролунало два гучні вибухи пізно ввечері сьогодні, 15 липня, повітряну тривогу в місті не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Сумській ОВА закликали зберігати спокій і заявили, що подробиці події з'ясовуються. "Шановні жителі Сум! Зберігайте спокій. Усі служби працюють. Деталі з'ясовуються! Чекайте на офіційну інформацію", - йдеться в повідомленні ОВА. Вибухи у Сумській області Російські війська з перших днів війни регулярно обстрілюють з різних видів озброєння прикордонні населені пункти. Так, 13 липня окупанти били з мінометів Охтирським районом, загинула одна людина. Також російські ДРГ періодично намагаються проникнути в Україну через кордон. Наприклад, 25 червня у районі населеного пункту Родіонівка Сумської області ворог зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, але з втратами відступив. У зв'язку з тим, що в регіоні почастішали обстріли, в області оголосили добровільну евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Згодом в ОВА пояснили, що евакуація буде добровільною, а не примусовою.