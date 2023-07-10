Принудительной эвакуации из приграничья Сумской области не будет, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

"Я хочу подчеркнуть, что экстренной и принудительной эвакуации не будет. Эвакуация начнется в плановом порядке, после того, как граждане примут решение. Если человек отказывается от эвакуации, пишет заявление об отказе. Остальные граждане, которые соглашаются эвакуироваться, будут перемещены в безопасные места ", - заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Он отметил, что каждый житель приграничья будет иметь право выбирать - выехать в безопасное место или остаться проживать в населенных пунктах, которые ежедневно обстреливаются врагом.

По словам главы ОВА, эвакуация будет проводиться только тогда, когда комиссия и он лично убедятся в готовности новых мест переселения жителей приграничья и готовности всех служб к безопасной эвакуации.

Эвакуация из приграничья Сумской области

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области будет проведена эвакуация из 5-километровой приграничной зоны в Россию. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов.

"Постоянные артиллерийские обстрелы пограничных общин, интенсивность которых в последнее время существенно увеличилась, разрушают инфраструктуру, объекты обеспечения жизнедеятельности, частные дома. А главное - гибнут наши люди", - заявил глава Сумской ОВ Владимир Артюх.

Он отметил, что если брать статистику в целом, то с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских лиц, то за последний месяц - 17 человек, из которых 1 ребенок.

Артюх также отметил, что гражданские люди в приграничье гибнут не только от артиллерийских обстрелов, но и от российских ДРГ, которые в последнее время все чаще заходят на территорию области.

В то же время нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет ВСУ эффективно реагировать на враждебные действия, адекватно действовать в ответ, ведь это будет подвергать гражданских еще большую опасность.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с Россией на севере и востоке. С начала масштабного вторжения в Украину приграничная область постоянно обстреливается. В последнее время количество и интенсивность обстрелов усилились.

Отметим, что российские ДРГ не впервые пытаются погрузиться на территорию Сумской области. Например, 25 июня в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, но с потерями отступил. В январе группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую общину, но ВСУ открыли огонь.