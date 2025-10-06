RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Сумах россияне ударили дроном по роддому, загорелась крыша

Фото: в Сумах россияне ударили дроном по роддому, загорелась крыша (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В понедельник, 6 октября, в Сумах российский беспилотник нанес удар по Перинатальному центру, в результате чего загорелась крыша здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум. На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них - 11 детей", - сообщил глава ОВА.

По словам Григорова, всем удалось спуститься в укрытие, предварительно пострадавших нет.

Как уточнил Ермак, сегодня в результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра. На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников.

 

Обстрелы Сумщины

Сумы и область продолжают находиться под постоянными обстрелами российских войск.

На выходных российская армия нанесла двойной дроновой удар по железнодорожному вокзалу и двум пассажирским поездам в городе Шостка. Известно о погибшем и пострадавших, среди которых трое детей.

В сети появилось видео из Шостки, где видны последствия атаки по пассажирскому поезду.

Также известно, что после удара город и часть района остались без энергоснабжения.

Еще ранее российские войска нанесли удар дронами по Сумах.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыВойна в Украине