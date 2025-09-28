В Сумах после ночного удара дронов полностью сгорели семь грузовиков

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли очередной удар дронами по Сумах. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

В результате попаданий загорелись семь грузовых автомобилей. Огонь был настолько сильным, что машины выгорели полностью.

Массированный обстрел Украины

28 сентября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Больше всего досталось Киеву и области, а также Запорожью.

В столице зафиксировано попадание и падение обломков в Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах. В результате обстрелов повреждены жилые дома, а в Соломенском районе горит больница.

Всего по Киеву по состоянию на сейчас подтверждено 10 раненых, по меньшей мере 2 погибших, среди них 12-летняя девочка.

В Запорожье враг удары по многоэтажке, в результате чего начался пожар. По последней информации, количество раненых возросло до 21 человека, среди которых два в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших три ребенка.

Больше о последствиях массированной атаки врага - в материале РБК-Украина.