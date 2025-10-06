У Сумах росіяни вдарили дроном по пологовому будинку, загорівся дах

Обстріли Сумщини

Суми та область продовжують перебувати під постійними обстрілами російських військ.

На вихідних російська армія завдала подвійного дронового удару по залізничному вокзалу та двох пасажирських потягах у місті Шостка. Відомо про загиблого та постраждалих, серед яких троє дітей.

У мережі з'явилось відео з Шостки, де видно наслідки атаки по пасажирському потягу.

Також відомо, що після удару місто та частина району залишилися без енергопостачання.

Ще раніше російські війська завдали удару дронами по Сумах.