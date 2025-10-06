В Сумах россияне ударили дроном по роддому, загорелась крыша

В понедельник, 6 октября, в Сумах российский беспилотник нанес удар по Перинатальному центру, в результате чего загорелась крыша здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

"Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум. На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них - 11 детей", - сообщил глава ОВА.

По словам Григорова, всем удалось спуститься в укрытие, предварительно пострадавших нет.

Как уточнил Ермак, сегодня в результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра. На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников.