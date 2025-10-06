ua en ru
В Сумах россияне ударили дроном по роддому, загорелась крыша

Сумы, Понедельник 06 октября 2025 12:29
В Сумах россияне ударили дроном по роддому, загорелась крыша Фото: в Сумах россияне ударили дроном по роддому, загорелась крыша (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В понедельник, 6 октября, в Сумах российский беспилотник нанес удар по Перинатальному центру, в результате чего загорелась крыша здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум. На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них - 11 детей", - сообщил глава ОВА.

По словам Григорова, всем удалось спуститься в укрытие, предварительно пострадавших нет.

Как уточнил Ермак, сегодня в результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра. На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников.

Обстрелы Сумщины

Сумы и область продолжают находиться под постоянными обстрелами российских войск.

На выходных российская армия нанесла двойной дроновой удар по железнодорожному вокзалу и двум пассажирским поездам в городе Шостка. Известно о погибшем и пострадавших, среди которых трое детей.

В сети появилось видео из Шостки, где видны последствия атаки по пассажирскому поезду.

Также известно, что после удара город и часть района остались без энергоснабжения.

Еще ранее российские войска нанесли удар дронами по Сумах.

