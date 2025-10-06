У Сумах росіяни вдарили дроном по пологовому будинку, загорівся дах

У понеділок, 6 жовтня, у Сумах російський безпілотник завдав удару по Перинатальному центру, внаслідок чого загорівся дах будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова та керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

Як уточнив Єрмак, сьогодні внаслідок російського удару загорівся дах Перинатального центру. На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників.

За словами Григорова, усім вдалося спуститися в укриття, попередньо постраждалих немає.

"Ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум. На момент атаки в закладі перебували 166 людей, серед них - 11 дітей", - повідомив голова ОВА.

Обстріли Сумщини

Суми та область продовжують перебувати під постійними обстрілами російських військ.

На вихідних російська армія завдала подвійного дронового удару по залізничному вокзалу та двох пасажирських потягах у місті Шостка. Відомо про загиблого та постраждалих, серед яких троє дітей.

У мережі з'явилось відео з Шостки, де видно наслідки атаки по пасажирському потягу.

Також відомо, що після удару місто та частина району залишилися без енергопостачання.

Ще раніше російські війська завдали удару дронами по Сумах.