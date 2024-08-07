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В Сумах слышны взрывы: в области продолжается тревога

Среда 07 августа 2024 01:06
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В Сумах слышны взрывы: в области продолжается тревога Фото: спасатели тушат пожар (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 августа в Сумах были слышны звуки взрывов. В городе и области уже около 14 часов длится сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Суми/

Что именно вызвало звуки взрывов, пока неизвестно. Ранее в канале сообщалось, что 6 августа российские военные 45 раз обстреляли Сумскую область. В частности, было 132 взрыва, а также зафиксировано попадание в 11 общинах.

Напомним, что вчера, 6 августа, российские оккупанты совершили ракетную атаку против Сумского района. Враг ударил по инфраструктуре.

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