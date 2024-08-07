В более 20 населенных пунктах Сумской области проведут обязательную эвакуацию, - ОВА
В 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.
"Соответствующее распоряжение подписал перед эфиром по внедрению обязательной эвакуации в 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района. В силу вступает с момента подписания. Задачи поставлены, силы и средства эвакуационные подготовлены", - рассказал Артюх.
По его словам, речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек, среди которых 425 детей.
"В первую очередь задача поставлена на эвакуацию семей с детьми", - подчеркнул глава ОВА.
Что предшествовало
Напомним, вчера утром, 6 августа, после массированного обстрела города Суджа в Курской области РФ местные власти и российские паблики сообщили о так называемом "прорыве границы бойцами ВСУ".
По данным россиян, там не утихают бои. Кроме того, украинские войска якобы заняли ряд населённых пунктов.
В связи с этим россияне также усилили обстрелы приграничных регионов Украины, в частности Сумской области. Там воздушная тревога продолжается уже больше суток.
Детальнее о том, что происходит в Курской области и где идут возможные бои - читайте в материале РБК-Украина.
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