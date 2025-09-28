В Сумах после ночного удара дронов полностью сгорели семь грузовиков

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли очередной удар дронами по Сумах. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.
В результате попаданий загорелись семь грузовых автомобилей. Огонь был настолько сильным, что машины выгорели полностью.
Кроме автотранспорта, зафиксировано поражение объекта инфраструктуры.
На месте инцидента продолжают работать все соответствующие службы, ликвидируя последствия ночной атаки.
Фото: последствия ночной атаки на Сумы (мэрия Сум)
28 сентября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Больше всего досталось Киеву и области, а также Запорожью.
В столице зафиксировано попадание и падение обломков в Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах. В результате обстрелов повреждены жилые дома, а в Соломенском районе горит больница.
Всего по Киеву по состоянию на сейчас подтверждено 10 раненых, по меньшей мере 2 погибших, среди них 12-летняя девочка.
В Запорожье враг удары по многоэтажке, в результате чего начался пожар. По последней информации, количество раненых возросло до 21 человека, среди которых два в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших три ребенка.
Больше о последствиях массированной атаки врага - в материале РБК-Украина.