У Сумах після нічного удару дронів повністю згоріли сім вантажівок

Масований обстріл України

28 вересня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Найбільше дісталось Києву та області, а також Запоріжжю.

У столиці зафіксовано влучання та падіння уламків у Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському й Солом’янському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, а в Солом'янському районі горить лікарня.

Разом по Києву станом на зараз підтверджено 10 поранених, щонайменше 2 загиблих, серед них 12-річна дівчинка.

У Запоріжжі ворог вдари по багатоповерхівці, внаслідок чого почалася пожежа. За останньою інформацією, кількість поранених зросла до 21 людини, серед яких дві в важкому стані. Також серед постраждалих три дитини.

Більше про наслідки масованої атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.