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В Сумах число погибших из-за вчерашней атаки возросло до 12

Сумы, Понедельник 18 ноября 2024 19:05
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В Сумах число погибших из-за вчерашней атаки возросло до 12 Фото: в Сумах число погибших из-за вчерашней атаки возросло до 12 (facebook.com/sumska.oda)
Автор: Иван Носальский

В Сумах в результате удара российских оккупантов 17 ноября известно о 12 погибших. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Facebook.

"Число погибших в результате ракетного удара в Сумах возросло до 12, соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий", - сказано в сообщении ОВА.

Фото: последствия удара по Сумам (facebook.com/sumska.oda)

При этом глава ОВА Владимир Артюх рассказал, что среди 12 погибших двое детей.

По его словам, травмы разной степени тяжести получили 84 человека, из которых 12 дети. Им предоставляется необходимая медицинская помощь.

"Одного ребенка доставили в столицу, ему необходимо специализированное оперативное вмешательство, медики будут делать все возможное, чтобы спасти жизнь", - отметил Артюх.

Он уточнил, что из-за атаки повреждено 2 200 окон в жилых домах.

Удар по Сумам

Стоит заметить, что 17 ноября российские оккупанты ударили по густонаселенному району Сум ракетами. Был "прилет" в многоэтажку.

Согласно последней официальной информации, было известно о 11 погибших в результате атаки врага на Сумы.

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