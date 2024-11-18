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У Сумах кількість загиблих через вчорашню атаку зросла до 12

Суми, Понеділок 18 листопада 2024 19:05
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У Сумах кількість загиблих через вчорашню атаку зросла до 12 Фото: у Сумах кількість загиблих через вчорашню атаку зросла до 12 (facebook.com/sumska.oda)
Автор: Іван Носальський

У Сумах внаслідок удару російських окупантів 17 листопада відомо про 12 загиблих. Ліквідація наслідків атаки продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію у Facebook.

"Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Сумах зросла до 12, відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків", - сказано в повідомленні ОВА.

Фото: наслідки удару по Сумах (facebook.com/sumska.oda)

При цьому голова ОВА Володимир Артюх розповів, що серед 12 загиблих двоє дітей.

За його словами, травми різного ступеня тяжкості отримали 84 особи, з яких 12 діти. Їм надається необхідна допомога.

"Одну дитину доставили до столиці, їй необхідно спеціалізоване оперативне втручання, медики робитимуть все можливе, щоб врятувати життя", - зазначив Артюх.

Він уточнив, що через атаку пошкоджено 2200 вікон у житлових будинках.

Удар по Сумах

Варто зауважити, що 17 листопада російські окупанти вдарили по густонаселеному району Сум ракетами. Був "приліт" у багатоповерхівку.

Згідно з останньою офіційною інформацією, було відомо про 11 загиблих внаслідок атаки ворога на Суми.

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