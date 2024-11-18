У Сумах кількість загиблих через вчорашню атаку зросла до 12
У Сумах внаслідок удару російських окупантів 17 листопада відомо про 12 загиблих. Ліквідація наслідків атаки продовжується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію у Facebook.
"Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Сумах зросла до 12, відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків", - сказано в повідомленні ОВА.
Фото: наслідки удару по Сумах (facebook.com/sumska.oda)
При цьому голова ОВА Володимир Артюх розповів, що серед 12 загиблих двоє дітей.
За його словами, травми різного ступеня тяжкості отримали 84 особи, з яких 12 діти. Їм надається необхідна допомога.
"Одну дитину доставили до столиці, їй необхідно спеціалізоване оперативне втручання, медики робитимуть все можливе, щоб врятувати життя", - зазначив Артюх.
Він уточнив, що через атаку пошкоджено 2200 вікон у житлових будинках.
Удар по Сумах
Варто зауважити, що 17 листопада російські окупанти вдарили по густонаселеному району Сум ракетами. Був "приліт" у багатоповерхівку.
Згідно з останньою офіційною інформацією, було відомо про 11 загиблих внаслідок атаки ворога на Суми.
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