В Сумах возросло количество жертв и пострадавших из-за обстрела РФ
В Сумах возросло количество жертв и пострадавших из-за обстрела оккупантов 17 ноября. Уже погибли 11 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"По состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.
"На месте происшествия оперативно развернут пункт несокрушимости ГСЧС для помощи гражданам", - отметили в ГСЧС.
Количество пострадавших резко возросло
Уже в 8:47 спасатели сообщили, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумам увеличилось до 89 человек.
"Из них - 11 детей", - констатировали в ведомстве.
Атака РФ на Сумы
Вечером 17 ноября российские войска ударили по Сумам. Был атакован густонаселенный жилой массив города. Один из "прилетов" пришелся на многоэтажку.
Почти сразу появилась информация о том, что пострадали много людей. Поздним вечером 17 ноября сообщалось о 10 погибших.
Уже ночью 18 ноября в Сумах был слышен взрыв на фоне ракетной угрозы, в городе пропал свет.
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