Судоходные компании нашли частичную альтернативу Ормузскому проливу, - FT
Логистические компании массово переводят доставку грузов в Персидском заливе на автомобили из-за блокады Ормузского пролива. Это спровоцировало рекордный скачок тарифов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Изменение логистики и скачок цен
По информации FT, из-за постоянных атак Ормузский пролив фактически закрылся для гражданского судоходства. Вместо прежних 135 судов в день здесь проходят лишь единичные корабли.
В связи с этим ведущие морские перевозчики, среди которых MSC, Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, начали экстренно открывать альтернативные сухопутные маршруты. Они везут грузы автомобилями из портов Красного моря и Оманского залива.
Такое изменение логистики привело к резкому удорожанию услуг. Стоимость доставки стандартного 20-футового контейнера из Шанхая в Персидский залив подскочила с 980 долларов до 4131 доллара.
этот показатель превзошел даже пиковые цены времен пандемии коронавируса.
Влияние на торговлю и гуманитарные миссии
Автомобильный транспорт способен заменить лишь незначительную долю мощностей крупных контейнеровозов.
Общие торговые потоки в Персидский залив сократились на 60-80%, а региональные порты вынуждены отдавать приоритет исключительно продуктам питания и медикаментам.
Задержки в доставке товаров сейчас достигают 60 дней.
Кризис существенно ударил и по международной помощи. Всемирная продовольственная программа ООН заявляет о сложностях с доставкой грузов в Йемен, Джибути и Судан.
В частности, партия помощи для Афганистана теперь вынуждена пересекать по суше девять стран, из-за чего ее прибытие задержалось на 43 дня.
Ситуация вокруг Ормузского пролива
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной из-за длительного блокирования Ираном стратегического Ормузского пролива.
Ранее сообщалось, что из-за войны в Иране мировые запасы нефти истощаются с беспрецедентной скоростью. За два месяца после фактического закрытия пролива потери поставок превысили 1 млрд баррелей, что создает риски дефицита и резких скачков цен на топливо.
В связи с затяжным кризисом и отсутствием прогресса в дипломатическом урегулировании, президент США Дональд Трамп все серьезнее рассматривает возобновление масштабных боевых операций против Ирана.
Белый дом разочарован ходом переговоров из-за того, что Тегеран продолжает игнорировать призывы к открытию морского пути.
В то же время страны региона ищут альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей. В частности, ОАЭ нашли способ обойти Ормузский пролив и удвоить экспорт нефти благодаря ускорению строительства нового нефтепровода "Запад-Восток" в порт Фуджейра в Оманском заливе.