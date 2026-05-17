Судоходные компании нашли частичную альтернативу Ормузскому проливу, - FT

Логистические компании массово переводят доставку грузов в Персидском заливе на автомобили из-за блокады Ормузского пролива. Это спровоцировало рекордный скачок тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Изменение логистики и скачок цен

По информации FT, из-за постоянных атак Ормузский пролив фактически закрылся для гражданского судоходства. Вместо прежних 135 судов в день здесь проходят лишь единичные корабли.

В связи с этим ведущие морские перевозчики, среди которых MSC, Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, начали экстренно открывать альтернативные сухопутные маршруты. Они везут грузы автомобилями из портов Красного моря и Оманского залива.

Такое изменение логистики привело к резкому удорожанию услуг. Стоимость доставки стандартного 20-футового контейнера из Шанхая в Персидский залив подскочила с 980 долларов до 4131 доллара. Ц

этот показатель превзошел даже пиковые цены времен пандемии коронавируса.

Влияние на торговлю и гуманитарные миссии

Автомобильный транспорт способен заменить лишь незначительную долю мощностей крупных контейнеровозов.

Общие торговые потоки в Персидский залив сократились на 60-80%, а региональные порты вынуждены отдавать приоритет исключительно продуктам питания и медикаментам.

Задержки в доставке товаров сейчас достигают 60 дней.

Кризис существенно ударил и по международной помощи. Всемирная продовольственная программа ООН заявляет о сложностях с доставкой грузов в Йемен, Джибути и Судан.

В частности, партия помощи для Афганистана теперь вынуждена пересекать по суше девять стран, из-за чего ее прибытие задержалось на 43 дня.