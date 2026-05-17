ua en ru
Вс, 17 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Судоходные компании нашли частичную альтернативу Ормузскому проливу, - FT

18:05 17.05.2026 Вс
2 мин
Большие морские линии спасают доставку в Персидский залив
aimg Сергей Козачук
Судоходные компании нашли частичную альтернативу Ормузскому проливу, - FT Фото: судоходные компании переходят на грузовики (wikipedia.org/MSC)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Логистические компании массово переводят доставку грузов в Персидском заливе на автомобили из-за блокады Ормузского пролива. Это спровоцировало рекордный скачок тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: ОАЭ нашли способ обойти Ормузский пролив и удвоить экспорт нефти

Изменение логистики и скачок цен

По информации FT, из-за постоянных атак Ормузский пролив фактически закрылся для гражданского судоходства. Вместо прежних 135 судов в день здесь проходят лишь единичные корабли.

В связи с этим ведущие морские перевозчики, среди которых MSC, Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, начали экстренно открывать альтернативные сухопутные маршруты. Они везут грузы автомобилями из портов Красного моря и Оманского залива.

Такое изменение логистики привело к резкому удорожанию услуг. Стоимость доставки стандартного 20-футового контейнера из Шанхая в Персидский залив подскочила с 980 долларов до 4131 доллара. Ц

этот показатель превзошел даже пиковые цены времен пандемии коронавируса.

Влияние на торговлю и гуманитарные миссии

Автомобильный транспорт способен заменить лишь незначительную долю мощностей крупных контейнеровозов.

Общие торговые потоки в Персидский залив сократились на 60-80%, а региональные порты вынуждены отдавать приоритет исключительно продуктам питания и медикаментам.

Задержки в доставке товаров сейчас достигают 60 дней.

Кризис существенно ударил и по международной помощи. Всемирная продовольственная программа ООН заявляет о сложностях с доставкой грузов в Йемен, Джибути и Судан.

В частности, партия помощи для Афганистана теперь вынуждена пересекать по суше девять стран, из-за чего ее прибытие задержалось на 43 дня.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной из-за длительного блокирования Ираном стратегического Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что из-за войны в Иране мировые запасы нефти истощаются с беспрецедентной скоростью. За два месяца после фактического закрытия пролива потери поставок превысили 1 млрд баррелей, что создает риски дефицита и резких скачков цен на топливо.

В связи с затяжным кризисом и отсутствием прогресса в дипломатическом урегулировании, президент США Дональд Трамп все серьезнее рассматривает возобновление масштабных боевых операций против Ирана.

Белый дом разочарован ходом переговоров из-за того, что Тегеран продолжает игнорировать призывы к открытию морского пути.

В то же время страны региона ищут альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей. В частности, ОАЭ нашли способ обойти Ормузский пролив и удвоить экспорт нефти благодаря ускорению строительства нового нефтепровода "Запад-Восток" в порт Фуджейра в Оманском заливе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ближний восток Ормузский пролив
Новости
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата