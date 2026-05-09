Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами из-за войны в Иране, - Bloomberg

Мировые запасы нефти истощаются с беспрецедентной скоростью, так как война в Иране резко сокращает поставки Персидского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет агентство, быстрое сокращение запасов означает, что риск еще более резких скачков цен на нефть и дефицита становится все ближе, оставляя правительствам и отраслям все меньше возможностей для смягчения последствий потери более 1 млрд баррелей поставок спустя два месяца после фактически полного закрытия Ормузкого пролива.

Резкое истощение запасов будет также означать, что рынок останется уязвимым для будущих сбоев даже после окончания конфликта.

По оценкам Morgan Stanley, мировые запасы нефти сократились примерно на 4,8 млн баррелей в день в период с 1 марта по 25 апреля. Это в свою очередь, значительно превышает предыдущий пик квартального сокращения, который зафиксирован в данных Международного энергетического агентства. На долю сырой нефти приходится почти 60% этого сокращения, а остальная часть приходится на переработанную нефть.

Согласно данным Goldman Sachs Group, в последние дни наблюдаются признаки некоторого замедления сокращения запасов нефти, что связано со снижением спроса со стороны Китай, крупнейшего в мире и импортера нефти. Но несмотря на это, глобальные видимые запасы нефти уже близки к самому низкому уровню с 2018 года.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается в ряде стран Азии, которые зависят от импорта топлива. Трейдеры указывают на Индонезию, Вьетнам, Пакистан и Филиппины как на страны, которые могут столкнуться с критическим уровнем поставок уже через месяц.

При этом крупнейшие экономики региона, особенно Китай, пока сохраняют спокойствие.

Однако европейские запасы авиационного топлива тоже быстро сокращаются в преддверии летних каникул. Некоторые аналитики прогнозируют, что они могут достичь критического уровня уже в июне.

Bloomberg пишет, что США уже сократили внутренние запасы свиной нефти и топлива до ниже исторических средний уровней. Кроме того, Вашингтон уже четыре недели подряд расходовали стратегический нефтяной резерв страны. Запасы дизеля на конец прошлой неделе достигли самого низкого уровня с 2005 года.