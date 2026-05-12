Разочарование переговорами толкает Трампа к новым ударам по Ирану, - CNN

Президент США Дональд Трамп все серьезнее рассматривает возобновление масштабных боевых операций против Ирана - более чем когда-либо за последние недели. Причина - нарастающее разочарование ходом переговоров и продолжающаяся закрытость Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Почему Трамп в ярости

Президент недоволен длительной закрытостью Ормузского пролива и тем, что он воспринимает как раскол в иранском руководстве, который мешает Тегерану идти на серьезные уступки в ядерных переговорах.

Последний ответ Ирана, который Трамп назвал "полностью неприемлемым" и "глупым", заставил нескольких чиновников усомниться, готов ли Тегеран вообще к серьезным переговорам.

Региональный чиновник заявил: несмотря на интенсивное давление со стороны стран региона и Пакистана - с сообщениями о разочаровании Трампа и что это "последний шанс" для Ирана - Тегеран, похоже, "не слушает никого и никого не воспринимает всерьез".

Раскол в администрации

Внутри команды Трампа нет единства относительно дальнейших действий. Часть чиновников, в частности в Пентагоне, выступает за более агрессивный подход - включая точечные удары для дальнейшего ослабления Ирана. Другие настаивают на продолжении дипломатии.

Вопрос к Пакистану

Часть администрации давно сомневается, достаточно ли жестко пакистанские посредники передают Тегерану недовольство Трампа.

Некоторые чиновники считают, что Пакистан доносит до США более оптимистичную версию иранской позиции, чем та, что соответствует реальности.

Что дальше

В понедельник Трамп провел очередное совещание с командой национальной безопасности. Серьезного решения по дальнейшим действиям до отъезда президента в Китай - запланированного на вторник - не ожидается.