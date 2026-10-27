Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле угрожают взорвать Ближний Восток

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Расстановка сил: Провластному правому блоку противостоит коалиция четырех политсил, объединенных стремлением сместить Нетаньяху.

Провластному правому блоку противостоит коалиция четырех политсил, объединенных стремлением сместить Нетаньяху. Клинч: Ни один из лагерей, по опросам, не получает достаточного количества голосов для большинства в парламенте.

Ни один из лагерей, по опросам, не получает достаточного количества голосов для большинства в парламенте. Расчет власти: Чтобы сохранить позиции, Нетаньяху делает ставку на политические манипуляции и раскол оппозиции.

Чтобы сохранить позиции, Нетаньяху делает ставку на политические манипуляции и раскол оппозиции. Планы оппозиции: Противники действующей власти пытаются мобилизовать собственный электорат на эмоциях непосредственно против Нетаньяху, но им может не хватить единства.

Противники действующей власти пытаются мобилизовать собственный электорат на эмоциях непосредственно против Нетаньяху, но им может не хватить единства. Риск эскалации: Сразу после выборов Нетаньяху может инициировать новую фазу конфликта с Ираном, чтобы под этим предлогом предложить правительство национального единства во главе с самим собой.

Толпа разъяренных мужчин в темных костюмах заблокировала стратегическую магистраль и перекрыла движение городского транспорта. В сторону полицейских патрулей и конвойных автомобилей полетели камни, бутылки и подручные предметы. Через несколько минут толпа штурмом пошла на правительственный призывной центр, чтобы силой вытащить задержанных уклонистов.

Приказы разойтись протестующие игнорировали, выкрикивая лозунги о "зоне смерти" и отказе подчиняться государственной машине. Для усмирения беспорядков властям пришлось бросить в бой спецподразделения и применить водометы со светошумовыми гранатами.

На фоне этого и многих других внутренних инцидентов лидер страны публично заявляет, что государство "должно стать крепостью" – герметично закрыть все границы, полагаться только на собственную силу и готовиться "жить мечом" еще долгие годы.

Речь, однако, не об Украине. Это Израиль, а в роли главы государства – премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Именно в такой атмосфере крайней поляризации страна подходит к новым парламентским выборам, которые имеют все шансы стать судьбоносными. И не только для самого Израиля.

Схватки ультраортодоксов с полицией в Иерусалиме (фото Getty Images)

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Как политика этой страны может влиять на весь мир и Украину, показали события этой зимы: в результате войны США и Израиля с Ираном цены на топливо до сих пор бьют рекорды, а найти новые перехватчики к системам Patriot становится задачей со все большим количеством звездочек.

Кто против кого

Израиль – парламентская республика. Поэтому именно от выборов в Кнессет зависит, кто получит исполнительную власть и будет формировать политический курс страны через назначение премьер-министра и членов правительства.

Практически каждый раз это широкие коалиции из большого количества партий, ведь израильское общество крайне неоднородно. Оно состоит как из еврейских общин, репатриировавшихся из самых разных уголков мира, так и из арабского меньшинства. Но даже внутри этих групп есть собственное деление – по уровню религиозности, отношению к государству и приверженности конкретным политическим лидерам.

Поэтому в Кнессете нынешнего созыва было 12 политсил (на всего лишь 120 кресел) – и это обычная ситуация для Израиля. В следующий же парламент шансы пройти имеют около десятка партий. Большинство из них уже разделились на два лагеря.

С одной стороны – нынешняя власть во главе с партией "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Коалицию с ним формируют партии правого направления – ШАС, "Яхадут а-Тора", "Оцма Йегудит", а также на грани прохождения партия "Религиозный сионизм – Зегут". Хотя деление по политической ориентации в стране является условным.

"Тот, кто в Израиле говорит об экономике – левый. А кто о безопасности – правый", – объясняет собеседник РБК-Украина в околополитических кругах страны.

На протяжении многих лет, и особенно после террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, Нетаньяху проводил жесткую политику в отношении Ирана и его союзников. Однако все эти усилия были половинчатыми.

Более того, ряд стратегических просчетов привел к тому, что Израиль испортил отношения с Европой и, как следствие, оказался в частичной политической зависимости от США. Что же до Украины, Нетаньяху ведет очень сдержанную политику равноудаленности от Украины и России.

Все это, а также нерешенность ряда внутренних проблем Израиля является объектом критики со стороны оппозиции.

Фото: Выборы в Израиле: ключевые вопросы избирательной кампании (инфографика РБК-Украина)

В этот раз против власти Нетаньяху выступила объединенная оппозиция из четырех довольно разношерстных сил: это альянс "Вместе" (Нафтали Беннета и Яира Лапида), право-светский "Наш дом Израиль", центристский "Яшар" Гади Айзенкота и левоцентристская партия "Демократы".

"Партии оппозиции на декларативном уровне гораздо больше за Украину, чем партии коалиции. А что касается Ирана, ХАМАС – их позиция в вопросах безопасности, возможно, немного отличается в плане риторики от того, что говорит Нетаньяху, но большой разницы здесь нет", – говорит РБК-Украина адвокат, журналистка израильского издания Maariv Софи Рон-Мория.

Для Киева это означает по меньшей мере активизацию диалога по противодействию Ирану, возможно более эффективный обмен опытом в противодействии дронам и в ряде других сфер. Кроме того, для оппозиции приоритетом является попытка восстановить отношения с Европейским Союзом, что само по себе означает для Украины позитив.

"Единственное, в чем оппозиционные партии отличаются от власти, – они все же не готовы продолжать войну в том формате, в котором ее ведет Нетаньяху", – говорит РБК-Украина директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Один из собеседников РБК-Украина приводит аналогию с нынешней Венгрией – с уходом Орбана изменения во внешней политике государства очевидны, но они ограничиваются общественной инерцией.

Впрочем, смена власти в Израиле отнюдь не гарантирована.

Клинч в условиях неизвестности

Коалиция Нетаньяху оказалась в глубочайшем кризисе за последние годы. Этому способствуют затяжная война, которая продолжается фактически три года на разных фронтах, сложная экономическая ситуация и банальная усталость значительной части населения от фигуры премьера, который находится у власти с перерывами уже более двух десятков лет.

Ко всему, в случае отстранения от власти Нетаньяху почти гарантированно грозит ответственность по ряду коррупционных дел.

В партии действующего премьера сохраняется мощное ядро сторонников и союзники, которых, впрочем, недостаточно для большинства. Согласно опросу издания Maariv, "Ликуд" и его партнеры могут рассчитывать на 48 мандатов. В свою очередь четыре оппозиционные партии вместе получают 54 депутатских места при необходимых для большинства 61. Еще 18 набирают те, кто не присоединился ни к одному из блоков – прежде всего арабские партии.

Фото: Предварительное распределение мандатов в Кнессете Израиля (инфографика РБК-Украина)

Впрочем, как отмечает политтехнолог, специалистка по коммуникациям Анна Магина, опросы не до конца отражают ситуацию. Даже официально заявленная погрешность достаточно высока и достигает 4,5%, что немало. Для сравнения, проходной барьер – 3,25%.

"Риск статистической погрешности еще выше, потому что выборки довольно маленькие. Все эти экспресс-опросы, которые каждые несколько дней выдают новостные каналы, охватывают от 500 до тысячи респондентов в лучшем случае, и лишь сейчас последний опрос провели на 2 тысячи", – объясняет Магина.

По ее словам, серьезное отклонение от опросов возможно, если в Кнессет не пройдут две малые партии, которые сейчас балансируют на грани, – партия "Амха Исраэль" во главе с Офером Винтером и блок "резервистов и экономистов".

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Второй фактор – активность избирателей. Магина подчеркивает, что именно явка решит результат этих выборов.

При потенциально рекордных для Израиля 80% оппозиция получит даже теоретический шанс самостоятельно выйти на заветные 61 мандат с учетом перераспределения голосов. Но базовый сценарий – когда ни один из лагерей не наберет достаточно голосов для большинства.

Собственно, с этим и связана стратегия действующего Нетаньяху по сохранению власти.

Ставки Нетаньяху

Между двумя лагерями практически нет перетока голосов. Поэтому ключевым для Нетаньяху является использование нюансов израильского избирательного законодательства и политические манипуляции.

Ключевое для него – набрать больше голосов, чем крупнейшая оппозиционная партия, – "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом.

Как объясняет РБК-Украина собеседник в околополитических кругах Израиля, это связано с тем, что именно партия или блок с наибольшим количеством голосов первой получает право сформировать и назначить правительство. Для этого не нужно большинство в 61 голос, а лишь относительное большинство от депутатов во время голосования.

Такое правительство меньшинства будет уязвимым, поскольку для принятия любых важных законов или бюджета ему придется искать поддержку за пределами своей коалиции. Но если право на формирование правительства получит оппозиция, это будет означать отставку Нетаньяху.

Нетаньяху среди израильских военных (фото Getty Images)

Если же это право останется за действующим премьером, у него будет пространство для маневра, чтобы продолжить свою политическую жизнь.

"Что могут сделать Ликуд и его партнеры – помешать оппозиции победить. То есть чтобы создать ситуацию с ничьей в пользу оппозиции, но все-таки ничьей, чтобы Айзенкот и его союзники имели меньше 61 мандата", – говорит РБК-Украина Софи Рон-Мория.

В таком случае Нетаньяху останется главой переходного правительства, а дальше начнутся коалиционные переговоры, на которых он может надеяться стравить между собой оппозиционный лагерь.

Для этого одной из ключевых задач было добиться снятия с выборов так называемых малых партий. Это политсилы, которые не проходят или могут не пройти электоральный барьер, но все же участвуют в выборах по разным причинам. Речь идет об уже упомянутых "Амха Исраэль", блоке "резервистов и экономистов", а также ряде более мелких проектов.

"Если такие силы не снимаются и в итоге не проходят, выигрывает прежде всего оппозиция, ведь крупнейшая партия получит наибольшую долю перераспределенных голосов. Именно поэтому Нетаньяху делает все возможное, чтобы зачистить фланг от мелких кандидатов", – объясняет Софи Рон-Мория.

Правительственный лагерь предлагал им должности и будущие коалиционные альянсы в обмен на выход из гонки, а соратники Нетаньяху прибегали даже к черному пиару и прямому публичному давлению.

Впрочем, накануне выборов ни одна из этих сил из гонки не снялась. В частности, Офер Винтер публично заявил, что не уступит давлению и будет бороться до конца, хотя и отметил, что не планирует объединяться с левоцентристской оппозицией.

По словам собеседника РБК-Украина в окололитических кругах Израиля, в случае прохождения в Кнессет Офер Винтер больше склоняется к коалиции с Нетаньяху, тогда как "резервисты" – к оппозиции.

В то же время, по словам Анны Магиной, в условиях высокой явки, которая ожидается, шансы малых партий преодолеть проходной барьер уменьшаются.

Планы оппозиции

Стратегии оппозиционного лагеря в основном строятся на критическом нарративе против Нетаньяху и попытках мобилизовать свой электорат вокруг идеи его отстранения от власти.

"Оппозиция персонифицированно борется против Нетаньяху. То есть Нетаньяху для них является фигурой неприемлемой. По крайней мере, на словах мы это слышим. И это, так сказать, единственное, что их объединяет", – говорит Игорь Семиволос.

У каждой из четырех партий свой план кампании, однако пока их избиратели больше перетекают между самими партиями блока, чем от провластных политсил. Поэтому оппозиционный блок также работает над явкой, чтобы привести на избирательные участки как можно больше своих сторонников.

Оппозиционные партии также провели работу с теми избирателями, которые находятся за границей. В отличие от многих других стран, в Израиле проголосовать можно только на территории государства. Поэтому ожидается возвращение значительного количества людей под самые выборы. Однако насколько это существенный фактор – открытый вопрос.

Уже после выборов оппозиции могли бы помочь арабские партии. Тем более что среди арабского населения также ожидается высокая явка, что еще больше может усложнить конфигурацию Кнессета. Но уже сейчас против сотрудничества с арабскими партиями выступает оппозиционер Авигдор Либерман, лидер партии "Наш дом Израиль".

Митинг оппозиции в Тель-Авиве (фото Getty Images)

"Либерман сейчас превращает свою партию из секторальной, ориентированной на выходцев из бывшего СССР, в общенациональную, правого направления. Кроме того, он принимает во внимание долгосрочный расчет – не только эти выборы, но и несколько следующих", – отмечает осведомленный собеседник издания.

Этим разногласия внутри оппозиционного лагеря не ограничиваются. Между правыми светскими силами, центристами и левоцентристами существуют противоречия относительно роли религии в государстве, призыва ультраортодоксальных евреев в армию (сами эти события описаны в начале материала) и будущего урегулирования с палестинцами. В будущем все это потребует отдельных переговоров.

"Кому-то из участников оппозиционного лагеря придется нарушить свои обещания, чтобы получилась коалиция, потому что их обещания и их месседжи иногда абсолютно противоположны", – подчеркивает Магина.

Если удержать ряды оппозиционного блока и сформировать большинство в 61 мандат все же удастся, первым решающим шагом станет избрание нового спикера Кнессета. Контроль над этой должностью позволит оппозиции перехватить президиум парламентских комитетов и формировать повестку дня еще во время коалиционных переговоров.

Главная цель такого шага – немедленно вынести на голосование пакет законов против Нетаньяху. Едва ли не наиболее критичным для действующей власти является законопроект, который запрещает занимать должность премьер-министра лицу, против которого выдвинуты официальные уголовные обвинения или которое находится под следствием. Другая инициатива касается ограничения пребывания на должности главы правительства двумя каденциями. Оба варианта априори отсекают Нетаньяху от премьерской должности.

Выборы – только начало

Некоторые собеседники издания не исключают, что в зависимости от ситуации после выборов возможно и переформатирование в обоих лагерях.

Прежде всего речь идет о возможном расколе внутри "Ликуда" и переходе части его депутатов в состояние оппозиции. Другой вариант – отстранение Нетаньяху как наиболее токсичной фигуры и переговоры о широкой коалиции. Впрочем, такие сценарии пока являются сугубо гипотетическими.

"Есть ощущение, что мы заходим в длительную полосу выборов. И если кто-то переметнется к врагам, ему это не простят в следующем политическом цикле. Поэтому вероятность того, что кто-то перебежит, есть, но пока она очень невелика", – размышляет собеседник издания в окружении политиков.

С другой стороны, Нетаньяху может попытаться расколоть оппозицию, перетянув на свою сторону одну из партий. Тем более что подобный трюк он уже успешно проворачивал ранее.

После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в стране создали чрезвычайное правительство единства и военный кабинет при участии центристского блока Бенни Ганца. Впоследствии это объединение распалось из-за глубоких разногласий относительно дальнейшего видения войны и будущего Газы. Однако Нетаньяху до сих пор находится на должности, а партия Ганца даже не преодолевает электоральный барьер.

В этом контексте на руку Нетаньяху сыграет новая эскалация войны с Ираном, в ходе которой он снова сможет предложить формирование правительства национального спасения вместе с ключевой оппозиционной партией.

Израильские военные (фото Getty Images)

Как сообщает Financial Times, премьер-министр Израиля планировал серию авиаударов по иранской территории еще в первой половине октября. Тогда от этой идеи его удержал Дональд Трамп, у которого собственные и не менее важные выборы в Конгресс. В то же время американский президент отчасти компенсировал это, открыто поддержав Нетаньяху на выборах.

Впрочем, по данным The New York Times, США и Израиль вернутся к рассмотрению вопроса возобновления ударов по Ирану сразу после выборов в обеих странах. В Соединенных Штатах промежуточные выборы в Конгресс состоятся 3 ноября. Вероятно, именно в этот период станет понятно, будет ли новый виток напряжения на Ближнем Востоке.

О подготовке такого сценария свидетельствуют и другие утечки информации. Так, по данным израильского 12-го канала, Нетаньяху пытался отдать приказ о проведении военной операции, способной спровоцировать очередную эскалацию с Тегераном непосредственно перед выборами.

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В ответ начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир потребовал официального письменного распоряжения с подписями всего политического руководства, заключения юридического советника правительства и проведения предварительного обсуждения на заседании военно-политического кабинета.

Источники канала в армейском командовании опасаются, что реальную иранскую угрозу и безопасность страны сейчас цинично используют во внутриполитических и предвыборных целях ради сохранения власти.

В целом же выборы в Израиле – это прекрасная иллюстрация того, насколько взаимосвязанным является современный мир и как от политических расчетов отдельных политиков даже в такой небольшой по размерам стране может зависеть стабильность целых регионов.

Вопрос – ответ (FAQ):

– Кто является главными фаворитами и кандидатами на должность премьера Израиля?

– Основными соперниками являются действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху во главе партии "Ликуд" и объединенный блок оппозиции, ключевой силой которого выступает партия "Яшар" под руководством Гади Айзенкота. Также в оппозиционный лагерь входят альянс "Вместе" Нафтали Беннета и Яира Лапида, "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана и левоцентристские "Демократы".

– Почему для Нетаньяху критически важно занять первое место на выборах?

– По израильскому законодательству партия или блок с наибольшим количеством мандатов первой получает от президента право на формирование правительства. Для утверждения нового кабинета и принесения присяги достаточно получить относительное большинство голосов присутствующих в зале Кнессета депутатов, что позволяет Нетаньяху сформировать правительство меньшинства.

– Как выборы в Кнессет могут повлиять на войну с Ираном?

– Биньямин Нетаньяху может инициировать новый виток эскалации против Ирана сразу после завершения голосования. Вооруженное обострение даст ему основания предложить оппозиции формирование правительства национального спасения и сохранить за собой кресло премьера.