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В Тель-Авиве тысячи людей вышли на митинг против Нетаньяху: что известно

00:58 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
В Тель-Авиве тысячи людей вышли на митинг против Нетаньяху: что известно Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
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В Тель-Авиве тысячи человек приняли участие в антиправительственной демонстрации за три дня до всеобщих выборов в Израиле. Протестующие требуют ответственности за провал в предотвращении нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Акцию организовал "Октябрьский совет" (October Council) – объединение семей погибших и людей, захваченных в заложники палестинскими боевиками.

Митингующие прошли от площади Рабина до площади заложников, которая ранее неоднократно становилась местом протестов с требованием освободить пленных в секторе Газа.

Многие израильтяне рассматривают предстоящие выборы как оценку работы правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, находящегося у власти с конца 2022 года.

"Те, кто руководил нами последние четыре года, справились со своей задачей просто ужасно", - заявила AFP 68-летняя участница протеста Гадас Фейерштейн.

"Израиль еще никогда не оказывался в такой ситуации, как сейчас", – добавила она.

В демонстрации также участвовали лидеры четырех основных оппозиционных партий. Среди них – Гади Айзенкот, рейтинг которого почти сравнялся с рейтингом Нетаньяху.

Почему протестуют против правительства Нетаньяху

Протестующие и оппозиционные партии требуют создать независимую государственную следственную комиссию, которая будет расследовать провалы в сфере безопасности, предшествовавшие нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.

"За три дня до выборов мы проведем итоговую меру, ознаменующую три года борьбы за установление истины, привлечение виновных к ответственности и создание государственной следственной комиссии", - заявили в "Октябрьском совете".

Правительство Нетаньяху отказалось создавать независимую комиссию. Власти предложили сформировать орган, в который вошли бы представители правящей коалиции и оппозиции в равных долях.

Однако лидеры оппозиции заявили, что бойкотируют такую комиссию, поскольку ее состав будут определять политики.

Последние опросы, обнародованные перед вступлением в силу запрета на публикацию результатов, показали, что ни один из политических блоков не получит большинства мест в новом парламенте Израиля.

Между тем, накануне Израиль развернул масштабную операцию в Хевроне после смертельного нападения на военных. Армия проводит обыски, а власти готовят снос целых кварталов.

Как известно, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху настаивает на новых масштабных ударах по Ирану и поручил военным подготовить план наступления.

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