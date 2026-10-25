В Тель-Авиве тысячи людей вышли на митинг против Нетаньяху: что известно

В Тель-Авиве тысячи человек приняли участие в антиправительственной демонстрации за три дня до всеобщих выборов в Израиле. Протестующие требуют ответственности за провал в предотвращении нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Акцию организовал "Октябрьский совет" (October Council) – объединение семей погибших и людей, захваченных в заложники палестинскими боевиками.

Митингующие прошли от площади Рабина до площади заложников, которая ранее неоднократно становилась местом протестов с требованием освободить пленных в секторе Газа.

Многие израильтяне рассматривают предстоящие выборы как оценку работы правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, находящегося у власти с конца 2022 года.

"Те, кто руководил нами последние четыре года, справились со своей задачей просто ужасно", - заявила AFP 68-летняя участница протеста Гадас Фейерштейн.

"Израиль еще никогда не оказывался в такой ситуации, как сейчас", – добавила она.

В демонстрации также участвовали лидеры четырех основных оппозиционных партий. Среди них – Гади Айзенкот, рейтинг которого почти сравнялся с рейтингом Нетаньяху.

Почему протестуют против правительства Нетаньяху

Протестующие и оппозиционные партии требуют создать независимую государственную следственную комиссию, которая будет расследовать провалы в сфере безопасности, предшествовавшие нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.

"За три дня до выборов мы проведем итоговую меру, ознаменующую три года борьбы за установление истины, привлечение виновных к ответственности и создание государственной следственной комиссии", - заявили в "Октябрьском совете".

Правительство Нетаньяху отказалось создавать независимую комиссию. Власти предложили сформировать орган, в который вошли бы представители правящей коалиции и оппозиции в равных долях.

Однако лидеры оппозиции заявили, что бойкотируют такую комиссию, поскольку ее состав будут определять политики.

Последние опросы, обнародованные перед вступлением в силу запрета на публикацию результатов, показали, что ни один из политических блоков не получит большинства мест в новом парламенте Израиля.