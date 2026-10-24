Иран угрожает подорвать интернет-кабели в Персидском заливе в случае новых атак США, - Reuters

Иран готовится нанести удары по подводным кабелям в случае нового обострения с США и Израилем. В Тегеране заявляют, что больше не будут учитывать "красные линии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Два высокопоставленных иранских чиновника в сфере безопасности рассказали Reuters, что Тегеран подготовил детальные планы атак на подводные коммуникационные кабели в Персидском заливе. Такой сценарий рассматривается на случай возобновления военных операций США и Израиля против Ирана, если дипломатические переговоры с Вашингтоном провалятся.

Ранее иранские представители уже предупреждали, что подводная инфраструктура связи в регионе может стать целью при новом обострении.

В то же время, один из собеседников издания заявил, что Иран будет пытаться препятствовать восстановлению поврежденных сетей, чтобы продолжить перебои со связью, в том числе с доступом к интернету.

"Если на Иран будет совершено нападение, больше не будет никаких "красных линий" – от подводных кабелей до военных баз, включая тайные", – заявил один из чиновников.

Он также призвал Вашингтон не "играть с огнем" и утверждал, что Иран имеет доступ к подводным кабелям и может их уничтожить.

Заместитель руководителя отдела политических вопросов Корпуса стражей исламской революции Ядолла Джованни заявил в среду, что в случае ударов по иранской инфраструктуре Тегеран может нацелиться на семь основных интернет-кабелей, проходящих под Ормузским проливом.

Может ли Иран нарушить работу мирового интернета

Подводные кабели являются основой международной Интернет-связи. По данным Международного союза электросвязи ООН через них проходит около 99% мирового интернет-трафика.

В то же время возможные атаки в районе Ормузского пролива не обязательно повлекут за собой масштабные перебои во всем мире. Директор по исследованиям телекоммуникационной компании TeleGeography Алан Молдин отметил, что через этот пролив проходит менее 1% международной пропускной способности интернета.

Кроме того, последствия повреждения кабелей будут зависеть от количества пораженных линий, возможностей операторов перенаправить трафик и пропускной способности альтернативных маршрутов. Масштабные повреждения могут замедлить работу интернет-сервисов, нарушить финансовые операции, электронную коммерцию и облачные вычисления.

Возобновление связи в условиях войны также может быть сложным. Ремонтные работы могут задерживаться из-за роста стоимости страхования и трудностей с получением разрешений на проведение работ в территориальных водах.