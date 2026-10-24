Ізраїль розпочав масштабну операцію на Західному березі та пригрозив знести цілий квартал

Ізраїль розгорнув масштабну операцію в Хевроні після смертельного нападу на військових. Армія проводить обшуки, а влада готує знесення цілих кварталів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

До операції залучили підрозділи ЦАХАЛ, службу внутрішньої безпеки "Шин-Бет", прикордонну поліцію та представників цивільної адміністрації. Військові проводять обшуки, шукають зброю й інфраструктуру бойовиків, а також допитують десятки підозрюваних.

За заявою армії, рейд обмежений територією, звідки діяли нападники. Очікується, що він триватиме кілька днів.

Палестинським мешканцям районів, де працюють ізраїльські сили, дозволять виїхати через три визначені пункти. Перед цим вони мають пройти допит і перевірку безпеки. Тих, хто викличе підозру, можуть доправити на додатковий допит.

Після нападу ізраїльські військові також обмежили пересування в Хевроні та прилеглих палестинських населених пунктах.

Нетаньягу погрожує знищити цілий квартал

У п'ятницю двоє нападників застрелили ізраїльських військових, які несли службу на контрольно-пропускному пункті на виїзді з Хеврона. Після цього армія виміряла будинки, де проживали підозрювані, для можливого знесення.

Крім того, військові почали демонтувати споруди в районі нападу, які, за твердженням ЦАХАЛ, могли становити загрозу безпеці.

На відеозаписах із місця подій видно, як солдати наказують палестинцям у районі Фарш-аль-Хава поблизу Хеврона залишити будинки перед знесенням. Речі мешканців завантажували на вантажівки, а споруди руйнували бульдозерами.

فيديو قوات الاحتلال تخلي منزلا بالقوة تمهيدا لهدمه في منطقة فرش الهوى بالخليل pic.twitter.com/MfCynmPimo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 23, 2026

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що наказав підготувати знесення всього кварталу, де жили двоє нападників. Таким чином, заходи можуть вийти за межі руйнування лише будинків безпосередніх учасників стрілянини.

Нетаньяху також повідомив про підготовку до повної ізоляції Західного берега. За його словами, обмеження мають діяти в понеділок і вівторок як захід безпеки на тлі національних виборів в Ізраїлі.

Міністр фінансів Бецалель Смотрич також заявив про початок знесення споруд, які ізраїльська влада вважає незаконними. Він пояснив це необхідністю стримувати нові напади та змусити причетних заплатити за стрілянину.