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Нетаньяху показал "ядерный взрыв" над Израилем накануне выборов

22:58 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Нетаньяху показал "ядерный взрыв" над Израилем накануне выборов Фото: Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсети X сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Журналисты обращают внимание, что публикация появилась за два дня до парламентских выборов в стране.

Израильский лидер неожиданно для всех разместил в своем официальном аккаунте изображение огромного ядерного гриба над городом.

Нетаньяху заявил, что Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны Ирана. Он также подчеркнул, что результаты предстоящих во вторник парламентских выборов будут иметь решающее значение для безопасности страны.

"Если иранцы получат ядерное оружие, ничего больше не будет иметь значения. Все такие мелочи по сравнению с экзистенциальной опасностью Ирана и шиитской оси", - написал глава израильского правительства.

Нетаньяху показал &quot;ядерный взрыв&quot; над Израилем накануне выборов
Нетаньяху пугает Израиль ядерной войной (Фото: x.com/netanyahu)

Кроме того, Нетаньяху призвал граждан отбросить внутренние споры и сосредоточиться на главной задаче - завершении работы в Иране.

На фоне последних событий представители израильской оппозиции подвергли критике премьера, обвинив его в попытке запугать избирателей накануне голосования.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Тель-Авиве тысячи человек вышли на митинг против Нетаньяху.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп поддержал Нетаньяху накануне выборов в Израиле.

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