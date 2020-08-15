Трамп підписав новий указ щодо обмеження роботи TikTok

Фото: ТікТок (canva.com)

Президент дав компанії ByteDance три місяці на те, щоб відмовитися від усіх активів в США

Дональд Трамп вимагає від компанії ByteDance позбутися активів в США, пов'язаних з додатком TikTok. Своє рішення президент США аргументував наявністю загроз для національної безпеки.

Про це йдеться в указі президента, повідомляє прес-служба Білого дому.

Документ забороняє операцію з придбання компанією ByteDance (власник TikTok, - ред.) музичного сервісу musical.ly.

Як зазначається в указі, після угоди відбулося злиття TikTok і сервісу musical.ly. Таким чином, ByteDance створила єдину платформу.

Трамп у своєму указі дав компанії 90 днів на те, щоб відмовитися від усіх активів і позбутися від особистих даних користувачів, які були зібрані в США за допомогою TikTok або musical.ly.

Раніше Трамп заявив, що популярний китайський додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.

РБК-Україна писало, що американська компанія Microsoft припинила переговори про купівлю соцмережі TikTok.

Помпео заявив, що TikTok є суттєвою загрозою для персональних даних американців.