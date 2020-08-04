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Трамп: TikTok буде заблокований 15 вересня, якщо не продасть бізнес в США

Вашингтон, Вівторок 04 серпня 2020 03:52
Трамп: TikTok буде заблокований 15 вересня, якщо не продасть бізнес в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Китайська компанія повинна продати свої підрозділи в США

Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що популярний китайський додаток TikTok в Сполучених Штатах "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня. Він дав час до 15 вересня.

Про це пише "Голос Америки".

Також Трамп підтримав переговори компанії Microsoft про покупку.

"Я встановив дату - 15 вересня, і з цього моменту в Сполучених Штатах у них не буде бізнесу. Вони припинять свою діяльність 15 вересня, якщо Microsoft або хтось ще не зможе їх купити і домовитися про угоду", - заявив Трамп.

Сполучені Штати стверджують, що TikTok збирає персональні дані користувачів, до яких уряд Китаю може отримати доступ в розвідцілях.

Проти додатка було розпочато офіційне розслідування з міркувань національної безпеки США.

Нагадаємо, в суботу Трамп заявив, що він може заборонити популярну китайську соцмережу TikTok, але ще не прийняв остаточного рішення.

Після такої заяви Трампа, американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку соцмережі TikTok.

Вчора в Білому домі провели екстрені переговори про запобігання повного блокування китайського додатка TikTok за участю корпорації Microsoft і представників сервісу.

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