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Трамп заявив, що Oracle може викупити американський бізнес ТikТok

Вашингтон, Середа 19 серпня 2020 02:56
Трамп заявив, що Oracle може викупити американський бізнес ТikТok
Фото: Oracle Corporation (facebook.com/Oracle)
Автор: Инна Собора

Компанія провела попередні переговори про покупку

Президент США Дональд Трамп заявив, що корпорація Oracle може придбати американський бізнес ТikТok. Угода повинна відбудуться до середини вересня.

Про це пише Reuters.

Трамп назвав Oracle "гарною компанією", яка може купити популярний китайський додаток TikTok в Сполучених Штатах.

Заява прозвучала на тлі появи інформації про те, що Oracle провела попередні переговори з китайською компанією ByteDance про покупку TikTok на території США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Oracle Corporation - американська корпорація, другий за величиною доходів виробник програмного забезпечення (після Microsoft), найбільший виробник програмного забезпечення для організацій, великий постачальник серверного обладнання.

Компанія спеціалізується на випуску систем управління базами даних, сполучного програмного забезпечення та бізнес-додатків (ERP- і CRM-систем, спеціалізованих галузевих програм). Найбільш відомий продукт компанії - Oracle Database, який компанія випускає з моменту свого заснування.

Нагадаємо, Трамп зажадав від компанії ByteDance позбутися активів в США, пов'язаних з додатком TikTok.

Раніше Трамп заявив, що популярний китайський додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.

РБК-Україна писало, що американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку соцмережі TikTok.

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