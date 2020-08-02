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Microsoft припинила переговори про покупку TikTok після слів Трампа

США, Неділя 02 серпня 2020 03:59
Microsoft припинила переговори про покупку TikTok після слів Трампа
Фото: тік-ток (canva.com)
Автор: Артур Родивилов

Угода може відновитися після узгодження позицій з Білим домом

Компанія Microsoft припинила переговори з китайською компанією ByteDance про покупку додатку TikTok. На це вплинули слова президента США Дональда Трампа, який заявив про можливість заборони соціальної мережі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, переговори можуть відновитися в разі, якщо адміністрація Трампа пояснить свою позицію щодо соцмережі.

Раніше Трамп заявив про можливість накладення заборони на популярну китайську соціальну мережу TikTok. За його словами, є кілька варіантів дій щодо соцмережі.

Додаток можуть заборонити через побоювання з приводу збору та обробки персональних даних користувачів TikTok. Китайські закони зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідслужбами КНР.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео анонсував заборону популярної соцмережі TikTok.

Крім того, заборонили TikTok та інші китайські додатки в Індії після загострення на спірному кордоні.

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