Microsoft припинила переговори про покупку TikTok після слів Трампа

Угода може відновитися після узгодження позицій з Білим домом
Компанія Microsoft припинила переговори з китайською компанією ByteDance про покупку додатку TikTok. На це вплинули слова президента США Дональда Трампа, який заявив про можливість заборони соціальної мережі.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.
За інформацією видання, переговори можуть відновитися в разі, якщо адміністрація Трампа пояснить свою позицію щодо соцмережі.
Раніше Трамп заявив про можливість накладення заборони на популярну китайську соціальну мережу TikTok. За його словами, є кілька варіантів дій щодо соцмережі.
Додаток можуть заборонити через побоювання з приводу збору та обробки персональних даних користувачів TikTok. Китайські закони зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідслужбами КНР.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео анонсував заборону популярної соцмережі TikTok.
Крім того, заборонили TikTok та інші китайські додатки в Індії після загострення на спірному кордоні.