ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Судья обнародовал возможную предсмертную записку Джеффри Эпштейна

06:52 07.05.2026 Чт
2 мин
Годами она была под судебной печатью, даже Минюст США ее не видел
aimg Екатерина Коваль
Судья обнародовал возможную предсмертную записку Джеффри Эпштейна Фото: американский финансист Джеффри Эпштейн (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Федеральный судья США обнародовал предсмертную записку, которую якобы написал Джеффри Эпштейн. Документ годами находился под судебной печатью. NYT, который добился его раскрытия, подлинность записки не подтвердил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Читайте также: "Я не пе*офил": Трамп отверг утверждение, которое было в манифесте стрелка на ужине

Что в записке

Записка начинается со слов о том, что следствие длилось месяцами и "не нашло ничего", но обвинение все равно выдвинули - на основе давних событий.

Далее говорится о том, что есть привилегия самому выбрать время попрощаться. Завершается записка словами "НЕ СТОИТ ТОГО" - подчеркнутыми.

Судья обнародовал возможную предсмертную записку Джеффри ЭпштейнаФото: вероятная предсмертная записка Джефри Эпштейна (nytimes.com)

Как записку нашли

Сосед Эпштейна по камере Николас Тартальйоне - бывший полицейский, которого удерживали под стражей по делу о четырех убийствах - утверждает, что нашел записку в графическом романе после того, как Эпштейна забрали из камеры после первого инцидента в июле 2019 года. Записка была на листе желтой бумаги, вырванного из блокнота.

Тартальйоне передал записку своим адвокатам, считая, что она может быть полезной - если бы Эпштейн продолжал обвинять его в нападении. Документ оказался под печатью из-за спора между адвокатами по делу Тартальоне.

Контекст

Нью-йоркский медицинский эксперт признал смерть Эпштейна в 2019 году самоубийством, однако многочисленные теории о возможном убийстве не утихают до сих пор. Минюст США заявил, что никогда не видел этой записки - несмотря на то что недавно обнародовал миллионы страниц материалов по делу Эпштейна.

Имя президента США Дональда Трампа неоднократно появлялось в материалах расследования дела Джеффри Эпштейна. В рассекреченных документах Министерства юстиции США, в частности, речь шла о знакомстве Трампа с 14-летней девушкой на его курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Впоследствии вокруг дела вспыхнул новый скандал: часть обнародованных файлов, где фигурировал президент, через несколько часов после публикации исчезла с сайта ведомства.

Согласно опросам, большинство американцев считают, что Трамп пытается скрыть преступления Эпштейна. В то же время мнения относительно его непосредственной причастности к противоправным действиям разделились примерно поровну.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта