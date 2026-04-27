"Я не пе*офил": Трамп отверг утверждение, которое было в манифесте стрелка на ужине

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не насильник, чем категорически отверг утверждения, содержавшиеся в "манифесте" стрелявшего на ужине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News .

Во время беседы ведущая отметила, что в так называемом манифесте стрелок мог намекать на против. В частности, он писал: "Чиновники администрации - это мишени... Я больше не готов позволить пе*офилу, насильнику и предателю запятнать мои руки своими преступлениями" (речь фактически о его связях с Джеффри Эпштейном).

На вопрос Трампу, какова у него реакция на это, он сказал след следующее:

"Я ждал, когда в это причитаете, потому что знал, что прочитаете, ведь вы... ужасные люди. Да, он это написал. Я... я не насильник, я никого не насиловал", - сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, думает ли президент, что стрелок имеет его, американский лидер продолжил свой ответ:

"Я не пе*офил. Извините. Я не пе*офил. Вы читали эту чушь от какого-то больного человека? Меня связывали со всем, что не имеет ко мне никакого отношения. Меня полностью оправдали. Ваши друзья по другую сторону баррикад были замешаны, скажем, в делах Эпштейна или других подобных вещах. Но я сказал себе: "Знаете, я дам это интервью". Я читал манифест. Знаете, он больной человек. Но вам должно быть стыдно за то, что вы это читаете, потому что я не такой", - сказал Трамп.

Когда ведущая с уважением к президенту подчеркнула, что это были слова стрелка, Трамп намекнул на завершение интервью.

"Вам не следовало читать это в программе "60 минут". Вы позор. Но продолжайте. Давайте закончим интервью", - заявил глава Белого дома.

Также Трамп сказал, что не знает, был ли он целью стрелка, но отметил, что как минимум ему "это показалось".